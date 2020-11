Överlånga arbetspass för vårdpersonal införs igen i Stockholmsregionen

Sjukvårdspersonal på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge tvingas åter jobba längre arbetspass på grund av coronapandemin.– Personalen är jättebekymrad och många vill inte arbeta så här, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska.

För att klara det ökade behovet av intensivvård, förändras nu iva-personalens treskift till tvåskift och de tvingas jobba 12,5-timmarspass i stället för åtta eller tio timmar som i dag.

– Vi har vänt och vridit på alla möjligheter. Nu har vi valt denna lösning för att vi bedömer att det är det bästa för medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa i det här läget, säger Björn Persson, verksamhetschef för intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset.

I dag har sjukhuset 50 patienter inlagda på iva, 17 av dem vårdas för covid-19. I ett normalläge har sjukhuset 38 iva-platser.

– Så vi har i princip en hel iva-avdelning till, utöver det normala, säger Björn Persson.

Han menar att den här lösningen är bättre än det krislägesavtal som var aktiverat mellan 3 april och 1 september i år.

– Krislägesavtalet fungerade relativt dåligt för oss under den tid vi hade det. Det finns klara nackdelar med det så vi kommer försöka undvika att använda oss av det igen. Under avtalet var det krav att personalen skulle jobba 48 timmar per vecka och man kunde inte vara ledig mellan arbetspassen utan var tvungen att ligga i beredskap, säger Persson.