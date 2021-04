Över tre miljoner doser Astra-vaccin på väg till Finland – EU vidtar juridiska åtgärder på grund av uteblivna leveranser

Astra Zenecas coronavaccin ges i Finland endast till personer över 65 år. De doser som ännu är på väg till landet är märkbart fler än personerna inom åldersgruppen.

Finland har beställt totalt 3,7 miljoner doser av Astra Zenecas coronavaccin, och i nuläget har endast 432 000 av dem anlänt.

En stor del av den resterande delen hotar nu att gå till spillo, eftersom Astra Zenecas vaccin endast ges till personer över 65 år. Finlands befolkning över 65 år motsvarar inte ens hälften av den beställda vaccinmängden.

– Det diskuteras nu på EU-nivå om man eventuellt kunde backa beställningar, men inga beslut är fattade, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig i vaccinfrågor vid Institutet för hälsa och välfärd.

I Finland har man enligt Kontio diskuterat om det skulle vara möjligt att tillåta också yngre personer att frivilligt ta Astra Zenecas vaccin, men även i den frågan är inga beslut fattade.

– För tillfället är det inte möjligt att som under 65-åring självmant be att få Astra Zenecas vaccin. Regeln är fortsättningsvis att ingen under 65 år ska få vaccinet.

Kontio säger att det juridiskt sett skulle vara problematiskt att låta personer frivilligt ta ett vaccin som inte enligt rekommendationerna ska ges åt dem. Hon betonar att frågan måste utredas ur alla tänkbara synvinklar innan några som helst beslut kan fattas.

Samtidigt meddelas på måndagen att EU vidtar juridiska åtgärder mot Astra Zeneca med anledning av bristande vaccinleveranser. Det meddelar EU-kommissionens talesperson Stefan De Keersmaecker.

EU har tidigare uttryckt sitt formella missnöje i form av ett brev som skickades från EU-kommissionen till läkemedelsbolaget i mars.

Astra Zeneca skriver i ett pressmeddelande att man beklagar EU:s beslut om juridiska åtgärder och slår ifrån sig anklagelserna om kontraktsbrott.

"Efter ett år av makalösa vetenskapliga framsteg, mycket komplicerade förhandlingar och utmaningar i tillverkningsledet är vårt företag i färd med att leverera närmare 50 miljoner doser till europeiska länder i slutet av april, i enlighet med vår prognos", skriver företaget.