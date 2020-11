Över hälften av stadsborna cyklar – de flesta positivt inställda

Staden fortsätter satsa på cykeltrafiken. Den nyligen publicerade cykelbarometern visar på positiva attityder hos stadens invånare.

Målet är att förbättra cykeltrafiken i Helsingfors, det skriver staden i ett pressmeddelande. Samtidigt presenterar staden positiva resultat i cykelbarometern. I undersökningen framkommer det att hela 94 procent av Helsingforsborna ytterligare vill främja stadens cykeltrafik.

I dag är största delen av de befintliga cyklisterna nöjda med situationen. Barometern avslöjar att 89 procent av de tillfrågade är nöjda med Helsingfors som cykelstad. Men det finns rum för förbättring, bland annat säger 60 procent av de tillfrågade att ett utbyggt trafiknät för cyklister skulle få dem att cykla mera.

Staden meddelar att fokus bland annat kommer ligga på att få fler personer att cykla under vintern. I dagens läge cyklar 58 procent av invånarna minst en gång i veckan under årets snöfria månader. Året om cyklisterna är en märkbart mindre grupp, enligt staden cyklar 13 procent av den vuxna befolkningen också under vintern. Under samma tid har även tillfredsställelsen med cykelledernas vinterunderhåll ökat.

Enligt undersökningen har coronaviruset lett till att fler personer cyklar. Dessutom konstaterar staden att könsfördelningen är jämn.

Det här var fjärde gången som staden publicerade cykelbarometern. I undersökningen har personer mellan 18 och 74 år telefonintervjuats. Sammanlagt fick staden in svar från 2 004 personer.