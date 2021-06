Över 5 miljoner barn står på svältens rand

Världen står inför den största hungerkatastrofen på 2000-talet. Rädda Barnen larmar om att omkring 5,7 miljoner barn under fem år lever på gränsen till svält.

Klimatförändringar, konflikter och pandemi. Det är tre faktorer i en "dödlig kombination" som har lett till dystra rekordnivåer av undernäring och hunger, enligt Rädda Barnen. Organisationen utgår från indexet Integrated Phase Classification (IPC) och konstaterar att hunger och undernäring för första gången på årtionden ökar bland barn i världen.

Omkring 5,7 miljoner barn under fem år lider av akut undernäring och lever därmed på gränsen till svält. Räknas alla under 18 år in handlar det om 18,7 miljoner.

"I dagens värld finns det tillräckligt med mat för att ge mat till varje barn och vuxen om vi fördelar det rättvist, det är skamligt att miljoner står inför att bli undernärda eller att svälta" skriver Rädda Barnen.

"Vi har chansen att rädda många av de här barnen, men vi måste agera nu."

Rädda Barnen vill samla in 130 miljoner dollar för att hjälpa till i arbetet för att förhindra den förestående katastrofen.

"Regeringar måste kliva fram, uppfylla sina åtaganden och göra sin del innan det här blir en dödsdom för så många barn och vuxna", skriver Rädda Barnen och påminner om att det inte finns något vaccin mot hunger.

Enligt IPC är Etiopien, Sudan, Jemen, Afghanistan och Sydsudan hårdast drabbat av hungersnöd.