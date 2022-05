Över 20 grader varmt i Esbo - fyra markbränder härjade samtidigt

På eftermiddagen bröt markbränder ut i Kyrkslätt, Vichtis och Esbo. Det skedde medan nytt värmerekord för i år slogs i Noux i Esbo.

Flera enheter från Räddningsverket i västra Nyland och frivilliga brandkårer ryckte ut till Esbo, Kyrkslätt och Vichtis då fyra markbränder bröt ut samtidigt vid 17-tiden.

I Otalampi i Vichtis orsakades markbranden av en öppen eld vid ett campingställe som spred sig till terrängen i närheten. I Porkala i Kyrkslätt fattade marken eld i samband med eldningsarbete och spred sig över ett område på 200 kvadratmeter. Den andra markbranden i Kyrkslätt utbröt i Evitskog och omfattade 100 kvadratmeter. Räddningsverket lyckades släcka markbränderna på respektive platser innan de hann sprida sig till bosättningen.

I Noux i Esbo utbröt markbranden i samband med att man eldade kvistar. Elden spred sig över ett område på ungefär en hektar. Markbranden är nu under kontroll, enligt räddningsverket, men släckningsarbetet väntas fortsätta sent in på kvällen.

Ingen skadade sig i samband med bränderna men det är fortfarande oklart om någon egendom kom till skada.

I Noux uppmättes också årets varmaste temperatur på 20,7 grader i dag, enligt Meteorologiska institutet. Terrängen är nu på många håll mycket torr och i blåsigt väder sprider sig bränder snabbt. Räddningsverket avråder därför från att göra upp eld.