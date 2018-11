Över 1 000 saknas i storbranden i Kalifornien – på härbärgena sprids norovirus

Fler än 1 000 människor finns med på polisens lista över saknade i den katastrofala branden i norra Kalifornien. Samtidigt har ytterligare åtta döda hittats under sökinsatser.

Under torsdagen rapporterades 631 människor saknade. Ett dygn senare meddelade Kory Honea, sheriff i Butte County, att siffran ökat till 1 011 efter att fler rapporter kommit in om nödsamtal när branden bröt ut.

Han påpekar samtidigt att listan kan komma att revideras, och att 329 människor som tidigare rapporterats saknade har hittats vid liv.

– Informationen jag ger er är rådata och det är möjligt att listan innehåller samma namn två gånger, säger han och tillägger att en del människor som har lyckats undkomma branden kanske inte vet att de finns med på listan.

Sammanlagt har 71 människor hittats döda med anledning av den så kallade Camp Fire-branden, som är den dödligaste kända branden i Kalifornien hittills.

Branden bröt ut den 8 november och har förstört stora delar av staden Paradise och tvingat flera tusen invånare på flykt.

USA:s president Donald Trump ska besöka området under lördagen och ska bland annat träffa personer som drabbats av branden.

Camp Fire-branden har rasat på 59 000 hektar och var under kontroll till 50 procent under fredagen. Under helgen kan vinden ta fart igen men framåt mitten av nästa vecka väntas regn underlätta släckningsarbetet.

Enligt myndigheterna har 47 200 människor tvingas lämna sina hem på grund av branden och närmare 1 200 lever på härbärgen. Under veckan drabbades härbärgena dessutom av spridning av norovirus, som orsakar vinterkräksjukan, och 25 personer har fått föras till sjukhus.

Hundratals räddningsarbetare och hundar fortsätter sökandet i Paradise och myndigheterna samlar DNA från anhöriga till saknade personer för att kunna identifiera kvarlevor som hittas i det brandhärjade området.

Bränderna i Kalifornien påverkar även luftkvalitén i San Fransisco där halter av skadliga ämnen uppmätts på en nivå i linje med städer som Bangladesh huvudstad Dhaka, där föroreningarna är bland de värsta i världen, och lokala myndigheter klassar luften som mycket ohälsosam. Under fredagen hölls flera skolor i staden stängda och trafiken stoppades med de ikoniska spårvagnarna.

Längre söderut i Kalifornien har tre människor dödats i den så kallade Woolsey-branden norr om Los Angeles, som på fredagen bedömdes vara under kontroll till nära 70 procent.

Myndigheterna tror att den ska vara helt under kontroll på måndag.