OTI: Trafikolyckorna har inte blivit färre – flest trafikolyckor sker på parkeringar

År 2018 inträffade knappt 102 200 trafikolyckor runtom i Finland. Det innebär en ökning med ungefär 5 procent, uppger Institutet för olycksinformation (OTI).

– Genom att utveckla teknologin och transportsystemet är det möjligt att reducera antalet trafikolyckor. Däremot har utvecklingen av teknologin inte hittills minskat på kollisionerna i så snabb takt som önskat, säger Kalle Parkkari, trafiksäkerhetschef vid Institutet för olycksinformation, i ett pressmeddelande.

Av alla olyckor inträffar nästan hälften på parkeringsplatser. Var tredje olycka 2018 skedde på grund av backning.

82 procent av alla trafikolyckor gav upphov till egendomsskador. 18 procent var personskador.

Majoriteten (75 procent) av trafikolyckorna orsakades av person- eller skåpbilar. Andelen olyckor som orsakats av mopeder eller motorcyklar har hållits någorlunda på samma nivå de senaste åren.

Allra flest olyckor skedde under en tre veckors period i januari då väderförhållandet var problematiskt. Under en normal dag sker ungefär 280 olyckor, men under dessa dagar kunde antalet gå upp till nästan 560.

– Vid krävande vägförhållanden kan man förhindra olyckor med enkla medel. Sänk hastigheten och lämna en tillräcklig säkerhetsmarginal, säger Parkkari.