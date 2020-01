Sebastian Kurz Österrikes kansler svors in som i en såpopera

Sebastian Kurz svors in som Österrikes förbundskansler under högtidliga former på onsdagen. Och ceremonin som formellt avslutar en lång politisk kris i landet tedde sig särskilt dramatisk för dem som såg den på public service-bolaget ORF:s hemsida.