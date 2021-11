Österrike mitt i fjärde vågen – skärper regler

Fjärde vågen av covid-19 sköljer över Österrike med full kraft, och landet är ett av de värst drabbade i Europa sett till smittspridning. Nu skärper regeringen i Wien reglerna – hädanefter krävs vaccination eller bevis på genomgången infektion för att gå till frisören eller äta på restaurang.

Tidigare har vaccinovilliga österrikare kunnat testa sig regelbundet och på så vis skaffa sig tillträde till sammanhang där covidintyg krävs.

Från och med måndagen gäller nya regler, och ett negativt provresultat är i princip inte längre tillräckligt. I stället måste den som vill klippa sig, äta ute eller bo på hotell kunna visa upp att hen är fullvaccinerad eller har tillfrisknat från covid-19, rapporterar Die Presse.

Det nya kravet går under namnet "2G" – "geimpft oder genesen", vaccinerad eller tillfrisknad – och ersätter det tidigare "3G", där det tredje g:et står för "getestet", testad. Reglerna gäller även på sjukhus, även om undantag medges inom bland annat den palliativa vården och förlossningsvården, under förutsättning att munskydd av FFP2-typ bärs.

För personer som av olika skäl inte kan eller bör vaccinera sig gäller andra regler.

Österrike är för närvarande ett av de värst coviddrabbade länderna i Europa. De senaste sju dagarna har nära 600 nya fall per 100 000 invånare registrerats, en siffra som enbart överskrids av ett antal östeuropeiska länder.