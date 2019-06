"Fortfarande upprörd och skakad över att tillhöra det påstådda kannibalsläktet kommer jag att äta bara fisk under den kommande midsommaren."

Antingen är jag överkänslig eller så begriper jag mig inte på humor, förmodligen bådadera.

Efter att för några dagar sedan ha råkat se Tiina Lymis film Midsommarstången som just nu rullar på Yle Arena är jag fortfarande upprörd. Filmen som ingår i serien Orimligheter börjar med att en ivrig affärsman Mikko (Ville Tiihonen) lockas av en vacker ung kvinna Linda (Sara Soulié) att fira midsommar med hennes släkt på en solig ö i skärgården. Mikko blir blixtförälskad och även Linda börjar tycka om Mikko. Men det ska hon inte. Lindas pappa varnar: "Se till att du inte börjar känna något för Mikko", manar han sin ögonsten ett antal gånger.

Lindas far och mor ger Mikko upprepade förnedrande uppgifter. Medan släkten ser på får han skala potatis, hugga ved och bära vatten. Slutligen börjar han undra när det ska bli mat. Släktingarna tittar på varandra. Ja, mat, det ska det bli, säger mamman i huset och tittar på Mikkos välbyggda kropp. Men inte ännu, säjer mormor och ger Linda en slug blick.

Därefter börjar ett supande där var och en skålar med Mikko tills han blir full. Då han sluddrar och raglar till vid brännvinsbordet får han en elstöt i halsen. I följande scen ser tv-tittaren hur släkten sitter kring midsommarbordet och kalasar på hans grillade kropp medan snapsvisor ekar i rummet och ut längs stränderna.

Det är just där som mitt sinne för humor tar slut. Visst kan man skoja om finlandssvenskar. Att de lever isolerade i sin ankdamm, att de pratar ett konstigt språk i ett finskt land och att de kämpar med näbbar och klor för sin finlandssvenska existens är okej. Till och med att bli kallad för "hurri" är acceptabelt. Men att finlandssvenskar är kannibaler kan inte fösas undan med förklaringen att det är skojigt eller humoristiskt. Rent sakligt känner man inte till kannibalism i Finlands historia, frånräknat stenåldern. Varken under de cirka 600 åren när Finland var en del av Sverige eller under det självständiga Finland.

Jag undrar vad reaktionerna hade varit ifall "kannibalerna" hade varit finnar som åt upp en finlandssvensk? Smakligt eller groteskt? Eller en invandrarsläkt från Afghanistan, Somalia eller Turkiet som kalasade på en finländare? Jag gissar på ett kaos bland immigranter, invandrarmyndigheter, jämlikhetskämpar. Och att ett jäkla liv skulle uppstå i massmedierna.

