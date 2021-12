I dag, då Ryssland åter förlitar sig på maktpolitik, hotar sina grannländer, och talar öppet om intressesfärer, är det särskilt misslyckat att ägna sig åt sovjetisk nostalgi.

Det var säkert många tv-tittare som blev lite förvånade över Rysslands utstyrsel i landskampen mot Finland i Moskva. De ryska spelarna hade i stället för den ryska tvehövdade örnen bokstavskombinationen CCCP på sina tröjor. En fläkt från det förflutna, bokstavligen.

Ryssland spelade alla sina matcher i Euro Hockey Tour-turneringen i klassiska retrotröjor som representerar Sovjetunionens tid. Under avslutningsmatchen mot Finland var det dags för tröjan som Sovjetunionen använde 1964–1968, då laget vann allt som gick att vinna, inklusive alla VM-guld och två OS-guld. De legendariska CCCP-bokstäverna påminner kanske de mer nostalgiska ishockeyvännerna om legendarer som Igor Larionov, Sergej Makarov, Vladimir Krutov och Vladislav Tretjak – under sina glansdagar spelade ryssarna fantastisk ishockey. Den enda skillnaden var att den här gången avgick Finland med segern, vilket sällan hände under Sovjetunionens tid.

Ryssland valde att spela i de retrotröjorna för att hedra det ryska ishockeyförbundets 75-årsjubileum. Utan tvekan har den ryska talangfabriken gjort en ovärderlig insats för att utveckla den internationella ishockeyn.

Tyvärr väcker bokstavskombinationen CCCP inte särskilt positiva känslor i övriga Europa. Det som Sovjetunionen stod för har inte blivit glömt, i synnerhet inte i det som förut kunde kallas Östeuropa.

Det går inte att räkna hur många som föll offer för Sovjetunionens kommunistiska regim. Hur som helst handlar det sannolikt om miljoner. De sanslösa utrensningarna, invasionen av Tjeckoslovakien och den långvariga ockupationen av de baltiska länderna är bara en del av Sovjetunionens dystra historia.

I dag, då Ryssland åter förlitar sig på maktpolitik, hotar sina grannländer, och talar öppet om intressesfärer, är det särskilt misslyckat att ägna sig åt sovjetisk nostalgi. I det här läget är det närmast osmakligt av Ryssland att spela i CCCP-tröjor. Därför är det också svårt att avfärda det som bara ett mysigt sätt att hedra 75 år av rysk ishockey.

Det skulle tyvärr vara en överraskning om det internationella ishockeyförbundet IIHF reagerar på något vis. IIHF har redan förut visat sig fullständigt sakna politiskt kurage. Däremot får Ryssland inte spela i CCCP-tröjorna i OS i Peking. Ryssland är utestängt från OS på grund av en omfattande dopningsskandal. Ryssland får delta, men inte under egen flagga.

Marcus Lindqvist Reporter