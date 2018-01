Oscarsgalan Oscarsnomineringar: Rasism, krig och en saga i kalla krigets skugga

Årets storfilm heter The Shape of Water, i alla fall sett till antalet Oscarsnomineringar. Tretton stycken blev det, fem fler än för tvåan Dunkirk. Också svenskarna har skäl att jubla, då Ruben Östlund och The Square blev nominerad i kategorin bästa utländska film.