I sin insändare "Vad som helst kan hända om någon missbrukar rätten att byta juridiskt kön" (HBL 25.3) skriver signaturen Survivor om hens oro över den nya translagen. Hens största oro är att "fysiskt intakta, biologiska män", kommer att missbruka den nya lagen. Jag är en tonåring som faller under paraplytermen trans och jag håller inte med.

Det är oerhört osannolikt att någon kommer att missbruka den nya translagen. Om en person har som avsikt att misshandla kvinnor behöver hen inte genomgå en juridisk förändring av hens kön för att få tillgång till kvinnors utrymmen, något som Survivor inte verkar ha tänkt på. De flesta som våldtar kvinnor är cismän, och de gör det utan att vara tvungna att ändra sitt juridiska kön.

De flesta omklädningsrum, bastur, duschrum etcetera kräver inte att man bevisar sitt kön, utan man kan bara gå in. Jag är inte kvinna men jag får gå in i kvinnornas omklädningsrum. Är det rättvist att jag kan gå in, men att transkvinnor inte kan göra det? Samtidigt känner sig många transpersoner inte bekväma i "rätt" omklädningsrum, eftersom stämningen kan vara obekväm och man kanske inte vill att andra stirrar på en och ens kropp. Jag tror att de flesta omedvetet har delat omklädningsrum med en transperson utan problem.

Många transpersoner upplever att det är obekvämt att fel kön syns på id-kortet, något som man måste visa upp varje gång man hämtar ett paket på posten eller öppnar ett bankkonto. Fel kön på id-kortet avslöjar också genast att personen är trans, vilket kan utsätta transpersoner för obekväma situationer och trakasserier. Med rätt könsmarkering skulle allt det här kunna undvikas, och avsikten med den nya translagen är att göra det lättare för transpersoner att korrigera sin könsmarkering och ha en tryggare och mänskligare tillvaro.

Esbo