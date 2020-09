Osaka till final - Williams utslagen

Naomi Osaka besegrade amerikanskan Jennifer Brady i den första US Open-semifinalen, med setsiffrorna 7–6, 3–6, 6–3.

Japanskan, som vann sin första av två grand slam-titlar just vid US Open i Flushing, New York, för två år sedan, tog hem första set efter ett tiebreak.

– Jag älskar verkligen atmosfären trots att det tyvärr inte är något folk här. Den här banan passar mig verkligen bra, säger Osaka.

Serena Williams förlorade mot Victoria Azarenka, Belarus, i US Opens semifial och därmed är drömmen om en 24:e grand slam-titel för amerikanskan över för den här gången.

Med setsiffrorna 1–6, 6–3, 6–3 vann Azarenka över Serena Williams i torsdagens andra semifinal i US Open i Flushing, New York.

Williams inledde starkt och körde över Azarenka i första setet, men belarusiskan kom igen och besegrade för första gången på elva grand slam-möten Williams, som skadade vristen i tredje set.

Därmed är chanserna för Williams att nå en 24:e grand slam-titel i singel, och en tangering av Margaret Courts rekord, över för den här gången.

Azarenka är nu klar för sin tredje US Open-final. Senast hon var i final var för sju år sedan.

– Var det sju år sedan? Det är mitt älsklingsnummer. Jag antar att det var meningen. Jag är väldigt tacksam för den här möjligheten, säger Azarenka, som förlorade mot Williams i US Open-finalerna 2012 och 2013 – samma år tog hon dubbla titlar Australian Open.

Finalen spelas natten mot söndag finsk tid.