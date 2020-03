OS-chefen: Inget alternativ att flytta OS

Japans OS-minister öppnar för en flytt av sommarens OS till senare i år på grund av coronaviruset. Men OS-chefen säger att det inte är något alternativ.

– Det är inget som jag överväger. Jag är säker på att OS går som planerat, säger Yoshiro Mori.

Under onsdagens pressträff fick Mori frågan om när det kan komma ett besked om en eventuell förändring av OS-arrangemanget.

– Jag är inte gud så jag vet inte, säger Mori.

Mori är inte ensam om att förneka att det pågår diskussioner om att skjuta upp OS. Vd:n för OS-organisationen, Toshiro Muto, säger att han precis pratat i telefon med Internationella olympiska kommitténs styrelse om att planen om en OS-start den 24 juli står fast. Och regeringens talesperson Yoshihide Suga säger att förberedelserna pågår som planerat.

Talespersonen för Tokyo-OS, Masa Takaya, säger också att man fått regeringens klartecken till att fortsätta förberedelserna.

– Vi har informerats av OS-ministern att läget är oförändrat och att spelen ska avgöras som planerat, säger Takaya.

Det var OS-ministern Seiko Hashimotos uttalande på tisdagen som blev till bränsle på orosbrasan. Hon berättade då att i kontraktet med IOK kan man skjuta på OS till senare under året om det skulle behövas.

Japans regering och den blivande OS-arrangören vidtar en mängd åtgärder för att minska på smittspridningen av det nya coronaviruset i Japan. Premiärminister Shinzo Abe har bett skolorna att hålla stängt den här månaden, folk uppmuntras att jobba hemifrån och en rad idrottsevenemang har ställts in eller avgjorts utan publik.

Flera testtävlingar inför OS och Paralympics har ställts in, senast i raden är en turnering i 7-mannarugby.

Även fackelstafetten kommer att påverkas. Redan när elden tänds i Grekland i nästa vecka kommer det att vara inför mindre publik än normalt. Och under fackelstafetten i Japan ska hälsan på alla löpare kontrolleras samt publik begränsas.

Antalet smittade i Japan av det nya coronaviruset är 293, varav sex döda. Tokyo har 40 fall av virussmittade.

Enligt IOK:s ordförande, tysken Thomas Bach, nämndes inte orden "ställa in" eller "skjuta upp" under den exekutiva kommitténs möte under onsdagen.

– Jag kommer inte att kasta bränsle på lågorna av spekulationer. Vårt uttalande från i går (tisdag) är väldigt tydligt – vi är fullt inställda på att OS i Tokyo blir en framgång, säger Bach på en presskonferens i Lausanne.