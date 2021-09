Oroande utvecklingen: Hundratusentals fler dör än föds i Finland

De föds alldeles för få bebisar i Finland, med tanke på åldersstrukturen, skriver Statistikcentralen i sin senaste befolkningsprognos.

Enligt den nya prognosen kommer det att dö 700 000 fler människor i Finland fram till 2060 än vad som föds. Det om fruktsamheten stannar på nuvarande nivå.

Den nedåtgående utvecklingen är redan verklighet i stora delar av landet. 2021 blir det sjätte året i rad då det dör fler människor än vad det föds.

I fjol var antalet födda större än antalet döda i 53 kommuner. 2030 spås de här kommunerna att vara 39 och 2040 bara 15, med nuvarande fruktsamhet.

Antalet nyfödda förutspås falla drastiskt. Man räknar med färre än 40 000 barn per år på 2060-talet, enligt prognosen. Nu föds årligen lite under 50 000 barn per år.

Utvecklingen leder till att Finlands befolkning börjar krympa. Det beräknas ske 2034. Att befolkningen inte minskar tidigare beror på att man räknar med en flyttningsvinst från utlandet.

Skillnaderna mellan regionerna förutspås vara stora. Enligt prognosen ökar folkmängden fram till 2040 bara i Nyland, Birkaland och på Åland.

HBL har sett närmare på hur prognosen slår ut på de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland. Skillnaderna visar sig vara stora.

Jomala utanför Mariehamn har redan tidigare varit en av de snabbast växande kommunerna i Finland. Det kommer att fortsätta enligt prognosen. Jomalas invånare kommer 2040 att vara drygt 30 procent fler än i dag.

Sibbo invid Helsingfors är i samma kategori som Jomala med en tillväxt på nästan 30 procent.

I Vanda, Esbo och Grankulla räknar man med en tillväxt på knappa 20 procent.

I Helsingfors är ökningen måttligare, drygt 5 procent.

Vasaregionen med Vasa och Korsholm kommer att ha en rätt stabil utveckling med en liten procentuell nedgång.

Dystrare ser det ut för städer som Jakobstad, Raseborg, Lovisa och Hangö med nedgångar på kring 10 procent eller mer.

Den största nedgången, över 20 procent, förutspås drabba Hangö.

Artikeln uppdateras.