Oro i riksdagen: Intensivvårdsplatserna kommer att tryta

En del oppositionsledamöter befarar att regeringens manöver för att stoppa coronaviruset inte är tillräcklig. Men stödet för regeringens beslut att införa beredskapslag är unisont i riksdagen.

Inför en nästan fullsatt plenisal förklarade statsminister Sanna Marin (SDP) varför regeringen anser att beredskapslagen är ett måste.

– Vi klarar inte av att hantera pandemin enbart med myndighetsåtgärder. Avsikten är att jämna ut epidemin så att vårdsektorn kan hantera situationen. I flera länder har vården överbelastats kritiskt, men vi ska undvika det genom rätt tajmade och rätt dimensionerade åtgärder, var statsministerns besked till riksdagen.

För ovanlighetens skull berömde oppositionen regeringen och ansåg att beredskapslagen är nödvändig. Men vissa ledamöter är rädda att de åtgärder som aviserats inte är nog för att hålla epidemin i styr.

– Utifrån vad vi ser i andra länder borde Finland vara steget före. Sydkorea, Singapore och Taiwan har visat att det går att bromsa virusets framfart. Det är särskilt viktigt att utföra tester, men det har man inte satsat på tillräckligt, sade Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah som oroade sig för att intensivvårdsplatserna inte kommer att räcka till för alla.

Essayah fick medhåll av sin partikollega, läkaren Päivi Räsänen:

– Tiotusentals finländare kommer att behöva intensivvård. Med de nuvarande resurserna klarar vi inte av det. Företag måste beordras tillverka produkter som det råder brist på, sade Räsänen.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) slog fast att epidemin först kommer att skölja över Nyland och sade att beredskapslagen gör det möjligt att ställa in all icke-akut vård, vilket kommer att gräma dem som länge har väntat på operation.

Vänsterförbundaren Anna Kontula bekymrade sig över följderna av beredskapslagen och sade att de begränsningar som införs, kommer att kräva människoliv. Kontula ansåg att det är enklare att förutspå virusets framfart än följderna av de begränsningar som nu ska införas.

Efter remissdebatten om beredskapslagen landade lagen i grundlagsutskottet som tar del av grundlagsexperternas syn på de exceptionella åtgärderna. Grundlagsutskottet satt på tisdagskvällen i riksdagens underjordiska säkerhetsrum och fortsätter behandla frågan på onsdagsmorgonen.

Stora delar av riksdagen är tom som en följd av att merparten av tjänstemännen har beordrats jobba på distans för att förhindra smittspridning.

Riksdagen har ytterligare skärpt sina regler för att trygga landets ledning under alla omständigheter. Den begränsade skara som numera släpps in i granitborgen, uppmanas hålla avstånd till varandra. Handskakningar är givetvis förbjudna och journalistkåren får inte längre häcka utanför de olika riksdagsgruppernas rum, utan uppmanas i första hand sköta intervjuer per telefon.

Sannfinländska riksdagsledamoten Mika Niikko hör till dem som skulle vilja se ännu hårdare tag för att skydda de folkvalda från att smittas av coronaviruset. Niikko har därför införskaffat ett stort parti ansiktsskydd för alla ledamöter, oavsett parti, och säger sig vara villig att donera ansiktsskydden till de kolleger som så önskar.

Niikko visade upp en låda ansiktsskydd för journalister i riksdagens kafé och lät förstå att han snart kan komma att dra på sig ansiktsskydd för att inte smittas på arbetsplatsen.

– Finska partiaffärer säljer skyddsutrustning till utlandet och risken är att andningsskydden inte på sikt räcker till för vårdpersonalen, sade Niikko som vill att Finland förbjuder försäljning av skyddsutrustning till utlandet.

Regeringen verkar resonera i samma banor som Niikko eftersom regeringen med omedelbar verkan på tisdagen klubbade igenom en förordning som begränsar försäljningen av mediciner samt vissa produkter och service.

Statsministern motiverade beslutet med att andra länder har försökt komma åt Finlands stora beredskapslager och sade att man nu vill begränsa vad som kan säljas till andra länder.