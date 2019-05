Oro för säkerheten under finalen – flera journalister har lämnat presscentret

Medier som Aftonbladet, svenska nyhetsbyrån TT och norska VG väljer att följa kvällens Eurovisionsfinal på ett annat ställe än i presscentret i Tel Aviv. Orsaken är att säkerhetsarrangemangen inte upplevs vara tillräckliga.

TEL AVIV Det var under torsdagens semifinal som två obehöriga män lyckades ta sig igenom en nödutgång in i presscentret. Säkerheten har ifrågasatts under årets Eurovision Song Contest, och många på plats är förvånade över att säkerhetsprocedurerna inte varit strängare. Arrangörerna har svarat med att de uppfyller kraven för dylika arrangemang.

På lördagskvällen syns inga svenska flaggor till i presscentret. Däremot finns norska, danska och isländska flaggor. En vakt står utposterad vid den ingång mitt i salen som de två männen kom in genom på torsdagen.

– Jag kände mig trygg ända tills jag hörde om de två männen som tog sig in hit. Det tycker jag lät mycket otryggt. Vi har faktiskt pratat om hur otroligt lite de tittar i väskor. Säkerheten brukar vara mera synlig, och de brukar undersöka väskor och vad man har i dem mycket mera, säger Pernille Christensen Jakobsen från Extra Bladet i Danmark.

Det är oklart om hon själv kommer att stanna i presscentret för att följa Eurovisionsfinalen.

– Min fotograf försöker ta reda på vad vi ska göra, men först av allt ska jag skriva klart artikeln om säkerheten, säger hon.

Morten Thomassen, som skriver en norsk Eurovisionsblogg, är medveten om att det finns norska journalister som väljer att följa finalen på hotellet.

Han har varit här i två veckor och upplever att säkerheten under denna tid har ökat betydligt. Själv tänker han stanna i presscentret.

– Jag håller mig här. Jag känner mig trygg, säger han.

Aftonbladet hör till de medier som har beordrat sina anställda att följa med finalen på annan plats än i presscentret i samband med arenan.

– Jag förväntar mig högre säkerhet på ett världsarrangemang som detta, säger redaktionschef Karin Schmidt Hellsing till nyhetsbyrån TT.

På grund av frågetecknen kring säkerhetsarrangemangen har även nyhetsbyrån SPT valt att följa med finalen på annat håll i Tel Aviv än vid presscentret.

Danie Tregonning från Australien som skriver för Eurovisionsfanklubben OGAE har inte hört om incidenten med de två männen eller att vissa skandinaviska medier väljer att inte var på plats i kväll.

– Det här är min första Eurovision. Jag ser det på tv varje år, så nu vill jag uppleva det på ett annat sätt. Och så vill jag dela med mig av det som händer här med fansen därhemma. Så det här kommer inte att stoppa mig, säger hon.

Dominik Rössing från en tysk fansajt har hört om incidenten med männen, men däremot inte att vissa journalister väljer att följa sändningen på annat håll.

– Jag tror vi antagligen är på den säkraste platsen i världen just nu på grund av alla säkerhetsarrangemang. Jag förstår inte varför de väljer att stanna hemma. Jag tror inte vi har något att oroa oss för, säger han.

Arrangörsorganisationen EBU meddelade under kvällen på lördagen att endast ett begränsat antal journalister av utrymmesskäl kommer att ha tillgång till presskonferensen med vinnaren. För Finlands del innebär det, av storleksskäl, två journalister från Yle, en från STT och en från Helsingin Sanomat.