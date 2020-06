Oro för nya utbrott – så lär sig världen leva med coronaviruset

Det går inte att bli kvitt coronaviruset förrän det finns ett vaccin, menar vissa experter. Även i länder som lyckats kontrollera och stoppa smittspridningen dyker nya utbrott upp och åtgärder och restriktioner införs på nytt.

Länder försöker nu på olika sätt lära sig att leva med coronaviruset – här är några exempel.

Landet har fått stor uppmärksamhet för hur man har hanterat och lyckats stoppa viruset. Sydkorea har aldrig haft någon strikt nedstängning som i många andra länder, men trots det dyker nya fall upp och senast i maj såg man en ny smittvåg i huvudstaden Seoul.

Sydkorea kallar sin strategi för "vardagskarantän", skriver The New York Times. Riktlinjerna har införts och skruvats upp under pandemins gång i takt med att kunskapsläget om viruset blivit större och händelseförloppet förändrats. Råden handlar bland annat om hur anställda ska sitta när de är på arbetsplatsen och riktlinjer för hur länge exempelvis luftkonditioneringen ska vara i gång.

Under sommaren är även rådet till befolkningen att bära två typer av andningsskydd på platser där många människor vistas: ett enklare kirurgiskt munskydd, men även ett tätare andningsskydd som ofta bärs av vårdpersonal.

Utbrottet i Japan har varit relativt litet jämfört med i exempelvis Europa och USA och i maj lättade myndigheterna på virusrestriktionerna i stora delar av landet.

I Japan finns flera exempel på hur befolkningen kan anpassa sin vardag för att undvika att bli smittade. Nyligen lanserades en app som kan varna användare om de varit i närheten av någon som testat positivt för covid-19 de senaste 14 dagarna.

Det finns även exempel på appar och hemsidor som talar om hur mycket trängsel det är på tågen för den som pendlar.

Myndigheter har även gått ut och varnat människor för att ständiga förändringar i vardagslivet kan påverka smittspridningen och befolkningen uppmanas att fortsatt undvika aktiviteter som innebär kontakt med många andra människor.

Även i Europa arbetar länder intensivt med att hitta vägar för att få samhällen att fungera samtidigt som man håller smittspridningen under kontroll.

I Tyskland har myndigheterna satt en gräns för hur många nya fall en region får ha under ett antal dagar. Om den gränsen överskrids måste åtgärder vidtas omedelbart. Då kan det handla om att man stänger skolor, testar personer i stor skala eller inför olika typer av karantän.

Landet har den senaste tiden sett flera lokala utbrott, bland annat ett större utbrott på ett slakteri i Gütersloh där över 1 000 anställda nyligen testades positivt för sars-cov-2. Strikta coronarestriktioner har återinförts i storstadsregionen Gütersloh i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Storbritannien har drabbats hårt av coronaviruset med över 40 000 döda. I England tittar man, likt Tyskland, på hur man kan införa mer lokala nedstängningar eller åtgärder när utbrott dyker upp.

Men för att kunna kontrollera en spridning måste man veta var ett utbrott eventuellt ligger och pyr och eftersom många personer får väldigt milda symtom är det svårt att ha fullständig kontroll över smittspridningen.

Premiärminister Boris Johnson menar dock att lokala nedstängningar är tillräckliga för att kunna kontrollera exempelvis en andra våg av smittan.

Till skillnad från grannlandet Spanien har Portugal hittills haft betydligt färre bekräftade virusfall och döda i covid-19. Men efter ett utbrott i utkanten av huvudstaden Lissabon väntas nya restriktioner under en begränsad tid för människorna som bor i ett antal områden. Bland annat får de bara lämna sina hem för att handla exempelvis mat och medicin. Åtgärderna ska gälla mellan den 29 juni till den 12 juli, men kan komma att förlängas.

Precis som i andra länder varierar restriktionerna i olika delar av landet. I Lissabon återinförde man nyligen vissa restriktioner för att stoppa smittan och folksamlingar på max tio personer gäller tills vidare. I andra delar av landet är taket satt till tjugo personer. Dessutom måste kaféer och butiker stänga senast klockan 20 i huvudstaden.