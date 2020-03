Oro för coronaviruset stänger Louvren och Paris bokmässa

Också kulturlivet påverkas av coronaviruset. Rapporterna om inställda evenemang och coronarelaterade avhopp duggar allt tätare.

Världens mest besökta museum, Louvren i Paris, slutade ta emot besökare på söndagen sedan museipersonalen vägrat arbeta på grund av rädsla för coronaviruset.

Runt 300 anställda samlades på morgonen och röstade "nästan enhälligt" för att hålla dörrarna stämda, enligt en facklig representant.

– Vi fick ingen förvarning och ingen information står på hemsidan, säger en frustrerad turistguide utanför museet.

Senare på dagen gick Louvrens ledning ut med en ursäkt och lovade att alla förköpta entrébiljetter kommer att återbetalas. Det är ännu inte klart om museet kommer att öppna på måndagen.

Samtidigt skriver Svensk Bokhandel att det inte blir någon bokmässa i Paris år. Det beror på att den franska regeringen har beslutat att ställa in alla evenemang med fler än 5 000 besökare för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset.

I ett uttalande säger Vincent Montagne, ordförande i franska förläggareföreningen, att mässan återkommer 2021. Bokmässan Livre Paris skulle ha ägt rum 20-23 mars.

Tio dagar tidigare är det tänkt att bokmässan i London ska äga rum, men nu drabbas den av avhopp, rapporterar TT.

Det amerikanska storförlaget Simon & Schuster US kommer inte att medverka, och även Harper Collins US och Macmillan US stoppar personal från att åka till mässan på grund av hälso- och säkerhetsrisken, enligt Svensk bokhandel.

"De ur personalen som var schemalagda att delta letar efter alternativa sätt att ha möten med sina internationella förlagskontakter, vilket de redan gör på en året-runt-basis", säger en talesperson för Simon & Schuster US i ett uttalande.

Penguin Random House kommer att ha sin monter på mässan men meddelar att det är frivilligt för personalen att medverka.