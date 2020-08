Orkanen Laura har krävt flera dödsoffer – översvämningar och bränder i stormens spår

Orkanen Laura har tagit fyra liv under sin framfart längs USA:s sydkust. Ovädret har dock minskat i styrka och orsakat mindre skador än befarat.Lauras stormvindar fick Mississippifloden att börja rinna baklänges, rapporterar The Weather Channel.

Då ovädret drog in över land var det kraftfullare än Katrina 2005, som dödade minst 1 200 människor och lade stora delar av New Orleans under vatten. En 14-årig flicka i Leesville, Louisiana, omkom sedan ett träd fallit över hennes hem. Ytterligare tre personer har dött under liknande omständigheter, enligt nyhetsbyrån Reuters.

I Lake Charles i Louisiana splittrade Lauras vindar fönsterrutor och slet tak av byggnader, skriver Reuters. Bilder i sociala medier visar gator fyllda av vattenmassor, bråte och nedblåsta vägskyltar. Mer än en halv miljon hushåll i Louisiana och Texas är strömlösa. Till följd av ovädret har en stor brand uppstått vid en kemikaliefabrik i Westlake, Louisiana, där invånarna nu uppmanas stänga av sina luftkonditioneringar.

Som ofta med orkaner så avtog vindhastigheterna något när Laura drog in över land. Stormen har nu nedgraderats från en kategori 4-orkan – den näst högsta graderingen på skalan – till att klassas som en tropisk storm. CNN-meteorologen Tom Sater konstaterar dock att Laura är en av de tio värsta orkanerna som har drabbat USA:s fastland.

Förödelse har väntats i Lauras väg. Invånare längs Texas och Louisianas kuster, där runt 620 000 människor har beordrats att evakuera, varnades för "livshotande stormsvallvågor" med potential att nå upp till 50 kilometer in i landet. I en bulletin slog NHC fast att sannolikheten att överleva för den som befann sig i områden längs kusten var obefintlig när Laura nådde det amerikanska fastlandet.

Omkring fyra miljoner människor är bosatta längs orkanens väntade väg i Louisiana och Texas, men många har evakuerats till säkrare områden. Lokala myndigheter räknade initialt med att det kommer att dröja flera timmar innan några sök- och räddningsinsatser kan påbörjas på grund av den kraftiga vindstyrkan, skriver Reuters.

Louisianabor väntar nu ängsligt på att kunna återvända till sina hem.

– Jag bommade inte ens igen mina fönster. Jag tänkte inte på det. Det här är den första orkanen jag upplevt. Jag hoppas bara att mitt hus är okej, säger Lake Charles-bon Borden Wilson, som evakuerats till staden Minden, till Reuters.

Eric Daw, en av Port Arthurs omkring 50 000 invånare, tankade sin bil full bara några timmar innan ovädret nådde land, innan han gav sig av. Helst hade han velat lämna området tidigare, men han var tvungen att invänta sin invaliditetsersättning för att ha råd med bensin för resan till ett evakueringscenter i San Antonio i Texas, mellan fyra och fem timmars bilresa bort.

– De säger att vi ska upprätthålla social distans, men hur ska jag göra det på ett härbärge? frågar han retoriskt.

Även delstaterna Mississippi, Alabama och Georgia väntas bli drabbade av Lauras framfart.

Lauras vindar har tvingat oljeriggar och raffinaderier längs med USA:s sydkust att sätta produktionen på paus.

Tidigare orkaner som Harvey och Katrina har lett till omfattande förödelse när det gäller oljeanläggningar längs golfkusten, där omkring hälften av USA:s raffinaderikapacitet finns. Harveys framfart 2017 förde med sig både olje- och kemikalieutsläpp, samt kraftiga luftföroreningar från petrokemiska anläggningar och raffinaderier.