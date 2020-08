Orkanen Laura har krävt sitt första dödsoffer – får Mississippifloden att byta riktning

Orkanen Laura har tagit minst ett liv under sin framfart längs USA:s sydkust. Orkancentret NHC varnar för katastrofala följder i sydvästra Louisiana. Ovädret har fått Mississippifloden att börja rinna baklänges, rapporterar The Weather Channel.

Då ovädret drog in över land var det kraftfullare än Katrina 2005, som dödade minst 1 200 människor och lade stora delar av New Orleans under vatten. Minst en person, en 14-årig flicka, har omkommit sedan ett träd fallit över hennes hem.

I Lake Charles i Louisiana splittrade Lauras vindar fönsterrutor och slet tak av byggnader, enligt nyhetsbyrån Reuters. Bilder i sociala medier visar gator fyllda av vattenmassor, bråte och nedblåsta vägskyltar. Mer än en halv miljon hushåll i Louisiana och Texas är strömlösa. Ännu finns inte några rapporter om döda eller skadade.

Som vanligt med oväder har vindhastigheterna dock avtagit något över land, och Laura är inte längre en kategori 4- utan nu en kategori 1-orkan. CNN-meteorologen Tom Sater konstaterar dock att Laura är en av de tio värsta orkanerna som har drabbat USA:s fastland.

Förödelse väntas i Lauras väg. Invånare längs Texas och Louisianas kuster, där runt 620 000 människor har beordrats att evakuera, varnas för "livshotande stormsvallvågor" som kan nå upp till 50 kilometer in i landet. I en bulletin slår NHC fast att sannolikheten att överleva för den som befinner sig i områden längs kusten är obefintlig.

Omkring fyra miljoner människor är bosatta längs orkanens väntade väg i Louisiana och Texas, men många har evakuerats till säkrare områden. Lokala myndigheter räknar med att det kommer att dröja flera timmar innan några sök- och räddningsinsatser kan påbörjas på grund av den kraftiga vindstyrkan, skriver Reuters.

Staden Port Arthur ligger strax väster om området där Laura drog in över land. I onsdags kväll var bara ett par bensinstationer och en spritaffär öppen, i övrigt var gatorna tomma.

– Folk behöver sin vodka, säger butiksbiträdet Janaka Balasooriya, som bor några kvarter bort och planerar att rida ut stormen hemma, till Reuters.

Eric Daw, en av Port Arthurs omkring 50 000 invånare, tankade sin bil full bara några timmar innan ovädret nådde land, innan han gav sig av. Helst hade han velat lämna området tidigare, men han var tvungen att invänta sin invaliditetsersättning för att ha råd med bensin för resan till ett evakueringscenter i San Antonio i Texas, mellan fyra och fem timmars bilresa bort.

– De säger att vi ska upprätthålla social distans, men hur ska jag göra det på ett härbärge? frågar han retoriskt.

Orkanen Andrew var ett tropiskt oväder som orsakade enorma skador på Bahamas, i södra Florida och Louisiana 1992. Vindmätarna blåste sönder, så det finns ingen exakt mätning av de högsta vindhastigheterna. Andrew var den dyraste naturkatastrof som drabbat USA – fram till Katrina 2005. Katrina är den tropiska cyklon som orsakat mest förödelse i USA:s historia. Katrina nådde kategori 5, den högsta nivån, den 28 augusti 2005. De höga vindhastigheterna orsakade kraftiga vågor som översvämmade enorma områden. Totalt omkom minst 1 200 människor, främst i New Orleans som översvämmades till 75 procent. 2012 orsakade orkanen Sandy enorma skador längs USA:s östkust samt i Kuba och Haiti. Bara i New York orsakade Sandy skador till ett värde av 42 miljarder dollar. Sandy dödade minst 59 människor i Karibien och 110 i USA. Orkansäsongen 2017 var särskilt svår. I augusti slog Harvey slog till mot södern i USA. Mer än 70 människor miste livet och regnmängderna ledde till att vatten- och avloppssystem slogs ut. Månaden efter drog orkanen Irma in över sydligaste Florida med vindar på upp till 60 meter per sekund. 72 människor dog. Kort därefter drabbades Puerto Rico av orkanen Maria, då över 3 000 beräknas ha omkommit och stora delar av infrastrukturen slogs ut. I september samma år evakuerades över 15 000 människor till nödbostäder när ovädret Florence drog in över North och South Carolina. Minst 35 människor omkom. Källor: National hurricane center med flera

Även delstaterna Mississippi, Alabama och Georgia väntas bli drabbade av Lauras framfart.

Tidigare orkaner som Harvey och Katrina har lett till omfattande förödelse när det gäller oljeanläggningar längs golfkusten, där omkring hälften av USA:s raffinaderikapacitet finns. Harveys framfart 2017 förde med sig både olje- och kemikalieutsläpp, samt kraftiga luftföroreningar från petrokemiska anläggningar och raffinaderier.