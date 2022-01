Orkanbyar orsakar problem i Norge och Danmark

Stormen Malik har med full kraft dragit in över Danmark och orkanstyrkorna har fått konsekvenser för trafiken. I Norge spås orkanbyar.

Klockan 16.20 gick stormen Malik in över land i norra Jylland, och det med orkanstyrka.

Många träd har blåst omkull och polisen varnar för otaliga föremål som flyger omkring i det kraftigaste ovädret i landet sedan stormen Ingolf 2017.

"Stanna hemma. Låt bli att köra eller gå ut", skriver Nordjyllands polis kort och gott i ett pressmeddelande.

De flesta verkar ha lytt uppmaningen, både där och i övriga delar av landet. Under lördagskvällen hade tre väderrelaterade skador rapporterats på Jylland.

En stor del av tågtrafiken på Jylland har ställts in, och kommer att stå still till morgonen, liksom flera färjeturer till Tyskland och Norge. Bron över Stora Bält riskerar dessutom att stängas för all trafik.

Det gjorde Öresundsbron redan under tidig lördagskväll i båda riktningarna och bron kommer inte att öppnas förrän under söndagen. Även Själland har drabbats av stillastående tåg, och inte heller de kommer att börja rulla förrän tidigast under söndagen.

Vindarna väntas pressa upp vattenståndet längs kusterna. Till exempel väntas vattenståndet i Roskildefjorden stiga med upp till 1,90 meter. Vikingamuseet i Roskilde ligger nära fjorden och där har barriärer lagts ut för att skydda vikingaskeppen från eventuella översvämningar.

Från Norge rapporteras att södra och västra delarna av landet drabbats av stora regnmängder. Många vägar har stängts av, meddelar Vegtrafikksentralen Väst enligt tidningen VG. Nära 70 personer ska ha skadats, de flesta lindrigt, enligt NRK.