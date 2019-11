Organisationer kräver totalförbud mot sexköp: "Sexhandel får inte normaliseras"

Utnyttjande i prostitution och människohandel är allvarliga former av våld mot kvinnor, och för att få bukt med efterfrågan måste sexköp kriminaliseras helt och hållet. Det kräver Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Monika-naiset rf.

I Finland förbjöds sexköp av offer för människohandel eller koppleri år 2006. Det blev just inga domar, så 2015 skärptes skrivningen så att den gäller också då köparen varit omedveten om sexhandeln, men borde ha misstänkt att säljaren kunde vara offer för koppleri eller människohandel.

Men inte heller skärpningen har haft särskilt stor effekt.

– Mängden domar är förbluffande liten, även om beviströskeln sjunkit. Koppleri utreds sällan – i fjol inleddes tjugo utredningar, hittills i år sjutton. Och det är sällan som köparna utreds i samband med kopplerifallen, säger Venla Roth, överinspektör vid Nationella rapportören om människohandel i Finland.

– Det har visat sig att det partiella förbudet inte haft önskad effekt. Polisen har utrett och ställt väldigt få köpare till svars fast det finns exempel på grova fall. Lagstiftningen är misslyckad, säger Eva Biaudet, ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund.

Allt hänger ihop – våld, sexköp, prostitution och människohandel, resonerar organisationerna, som ordnade en pressträff om saken på onsdagen.

FN:s människohandelsprotokoll förpliktar konventionsstaterna att vidta åtgärder för att minska på efterfrågan som leder till sexhandel och exploatering. Kriminalisering är ett sätt att minska på efterfrågan, menar organisationerna.

Regeringen har utlovat ett åtgärdsprogram för att förebygga våld mot kvinnor, och här önskar organisationerna att man också tar med utnyttjande i prostitution och människohandel och hur man kan minska på efterfrågan.

– I offentligheten finns en tendens att tänka att människohandel är något som händer någon annanstans, att världen där ute är grym och att offren på sin höjd söker skydd här. Men verkligheten är något helt annat, det visar vårt praktiska arbete, säger Natalie Gerbert, direktör för kriscentret Monika.

– Utnyttjandet ser inte annorlunda ut i Finland än på andra håll, det är lika grovt och våldsamt, säger Biaudet.

Sverige var först i världen med ett heltäckande sexköpsförbud 1999, och efter det har Norge, Frankrike och Irland gått samma väg. Kritikerna framhåller gärna att förbudet knappast haft någon effekt.

– Men en kriminalisering förändrar attityderna. I Sverige ställer sig 80 procent av befolkningen negativt till sexköp och godkänner det inte. Lagstiftningen har förändrat attityderna mycket och åtnjuter stor acceptans, säger Biaudet.

Också i Finland har acceptansen för sexköp minskat visar undersökningar, kanske delvis som en följd av den partiella kriminaliseringen.

Samtidigt finns det krafter som verkar i motsatt riktning. I slutet av augusti bjöd organisationerna in finska och internationella aktörer och gjorde en gemensam skrivelse till CEDAW, FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. I skrivelsen understryker organisationerna att utnyttjande i prostitution och människohandel bör betraktas som allvarliga former av våld mot kvinnor, och att man inte kan tala om sexarbete som ett yrke bland andra yrken.

– Det är ett språkbruk som är problematiskt, för det normaliserar utnyttjandet. Samtidigt vet vi att i länder där man gått in för att normalisera och kontrollera sexhandeln genom att legalisera den har den vuxit enormt. Det finns starka bevis på att man måste ingripa i marknaden, säger Biaudet.

Men alla tycker inte som organisationerna, och det är många som lobbar.

– Det ligger stora pengar i sexhandeln och det är många som drar nytta av den. Motkrafterna är ganska starka, och för fram en tanke om att sexhandeln är en del av arbetsmarknaden. Det kan vi inte godkänna, säger Biaudet.