Optimism på teatrarna: ”Vi ser jätteljust på framtiden”

Biljettbokningen till huvudstadsregionens teatrar verkar vara på väg upp, efter att myndigheterna i slutet av förra veckan upphävde de sista restriktionerna: – Riktningen är helt rätt och vi ser jätteljust på framtiden, säger Svenska Teaterns chef Joachim Thibblin.

Det var i slutet av förra veckan som regionförvaltningsverket meddelade att de sista restriktionerna för sammankomster upphör i oktober. HBL gjorde en rundringning till några teatrar och hörde överlag positiva tongångar. Bokningarna verkar strömma in även om publiken inte fått in högsta växeln än.

Joachim Thibblin, chef för Svenska Teatern, tror och hoppas att myndigheternas klartecken snart ska ge försäljningen en extra skjuts.

– Det ser hyfsat ut. Det känns som att vi har ett tryck och vi släpper med glädje fler biljetter till försäljning och rensar i köerna – för vi har ju köer!

Svenska Teatern har i höst ovanligt många produktioner på repertoaren, vilket delvis är en konsekvens av den anhopning som skett under pandemin, men som nu verkar till teaterns fördel.

­– Vi har sparat många uppsättningar och försökt vara resurskloka med produktioner som gått bra men som inte är färdigspelade.

Thibblin konstaterar att musikalen Mary Poppins, som återupptar föreställningarna lite senare i höst, är slutsåld. På Amosscenen har man hittills bara kunnat ta in 50 personer och där har till exempel Ett drömspel tilldragit sig ett stort intresse, även om den nu tar en liten paus. Snart öppnar The play that goes wrong igen, medan Thibblin har förhoppningar på att kammarmusikalen Next to normal kan bli en publikmagnet.

– Riktningen är helt rätt och vi ser jätteljust på framtiden.

Elis Henell på teater Viirus är också förhoppningsfull. Han konstaterar att teatern höjer kapaciteten från den 1 oktober, men att biljettförsäljningen ännu inte sparkat i gång ordentligt.

– Myndigheternas beslut kom snabbt och det har inte funnits väldigt mycket tid att sälja biljetter. Men vi känner att vi har publikens sympatier på vår sida.

Henell berättar att teatern under hösten fortsätter att minimera risken för smittspridning i sina lokaler. Munskydd uppmuntras och man försöker ordna med adekvata säkerhetsavstånd. Det som lite komplicerar försäljningsarbetet är att pandemin förändrat publikens bokningsbeteende.

– Hela hösten har det varit så att vi nog säljer slut, men att det sker i sista sekunden.

Samma trend har också Joachim Thibblin och Matilda von Weissenberg, ekonomi- och förvaltningschef vid Esbo stadsteater, noterat

– Det är en allmän tendens. Två dagar innan kan försäljningen ta fart. Folk verkar ovana att boka in saker i kalendern. Kanske har man sett att det finns en risk för att evenemang ställs in eller så vill man vara säker på att man är frisk, säger von Weissenberg.

Också hon konstaterar att marknadsföringen – i synnerhet den som riktas mot grupper – är mer utmanande än vanligt då den kommit i gång så sent.

– Normalt börjar man ju tuta ut saker redan på våren, och den förseningen har konsekvenser som märks. Men vi skönjer också en stor iver att gå på teater.

Von Weissenberg tycker att teaterpubliken ändå verkar vara lite kluven: vid sidan av ett uppdämt teatersug verkar det också finnas de som fortfarande är väldigt försiktiga. Esbo stadsteater testade häromveckan att kräva coronapass av alla som tog del av en förhandsföreställning av Kultainen vasikka och har lekt med tanken att erbjuda föreställningar med passkrav för att tillmötesgå den publik som vill känna sig extra trygg.

På det stora hela ser också von Weissenberg ljust på framtiden:

– Glädjen är enorm över att få ha verksamheten i gång!