Öppnade gränser hopp för italiensk turism

Efter beskedet att de italienska gränserna mot EU öppnas den 3 juni ökar hoppet inom landets hårt drabbade turistnäring.

Den 3 juni öppnar Italien sina gränser mot EU-länderna och samma dag upphör även resebegränsningarna inom landet att gälla, vilket innebär att italienarna då kommer att kunna röra sig fritt mellan landets regioner.

En sektor som välkomnar dagens besked är den italienska turistnäringen. För precis som i övriga världen har coronapandemin drabbat sektorn hårt, när restauranger, barer och hotell tvingats hålla stängt under de senaste månaderna.

Att beslutet att öppna gränserna kan ge ett välbehövligt lyft för branschen var också något som den italienske premiärministern Giuseppe Conte talade om under en tv-sänd presskonferens under lördagskvällen.

– Det här innebär en möjlig ekonomisk återhämtning för turistsektorn, sa Conte.

Italien är ett av de länder i världen som drabbats hårdast av den pågående coronapandemin. Hittills har landet registrerat över 220 000 smittade och över 31 000 coronarelaterade dödsfall sedan i februari.

För att stimulera den sargade turistnäringen har premiärminister Giuseppe Conte uppmanat italienarna att semestra på hemmaplan under den kommande sommaren via kampanjen "Viaggio in Italia" – "Res i Italien".

Den italienske kultur- och turistministern Dario Franceschini har aviserat ett stödpaket för att stimulera turistsektorn. I förslaget, som ännu inte godkänts, ingår bland annat ett bidrag till familjer med låga inkomster för att dessa ska kunna semestra i Italien under den kommande sommaren, enligt den italienska dagstidningen La Repubblica.

Coronapandemin har också lett till att man på de italienska turistorterna nu förbereder sig för en annorlunda sommarsäsong, där regler om social distansering på stränder och restauranger blir ett självklart inslag.

I ett förslag från det italienska hälsoministeriet vill man bland annat reglera avståndet mellan raderna av solstolar och parasoller på stränderna, införa kontroller av badgästernas kroppstemperatur och förbjuda alla former av gruppaktiviteter, enligt den italienska tidskriften Panorama.

Italien är också en av de stora destinationerna för svenska turister, men efter UD:s avrådan om icke-nödvändiga resor tidigare i våras ställde många flygbolag, däribland SAS, in sina resor till landet.

Dagens besked om ett öppnande av gränserna den 3 juni innebär inte heller att man i dagsläget återupptar sina flygningar till landet, enligt Tonje Sund, presstalesperson på SAS.

– I dagsläget flyger vi inte till Italien, men vi kommer att värdera läget. Det som gäller just nu är att vi fortlöpande värderar uppgifterna från myndigheterna, säger hon.

Enligt Tonje Sund följer man från SAS sida nu uppmärksamt utvecklingen i Italien.