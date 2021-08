Go or no go?Den frågan har Matilda von Weissenberg och hennes kollegor vid Esbo stadsteater ofta ställt sig under pandemin. Är den konstnärliga och ekonomiska risken värd att ta? Eller borde man bara lägga ner? Och var blev beslutsfattarnas framförhållning?

Det här är berättelsen om en operauppsättning under pandemitider: Fidelio av Ludwig van Beethoven producerad av festivalen Orgelnatt & Aria, Esbo Stadsteater och Tapiola Sinfonietta. Berättelsen bjuder på många vändningar, men slutar inte lyckligt förutom i ett hänseende: det sceniska och musikaliska resultatet blev lysande.

Beslutet att sätta upp Fidelio fattades 2019. Denna första samproduktion mellan tre Esboaktörer skulle utmynna i tre slutsålda föreställningar i Tapiolasalen i augusti 2020. Budgeten byggde helt och hållet på biljettintäkter och ett stöd från Esbo stad. Erkki Korhonen, Erik Söderblom, Okko Kamu, trion som skulle förverkliga Fidelio tillsammans med stjärnsolisten Matti Salminen, var i full gång redan då.

Sen kom corona. Allt sköts upp med ett år.

Våren 2021 kavlades ärmarna upp igen. Vissa solister byttes ut för att tidtabellerna inte gick ihop med de nya datumen i augusti 2021. Producenten jobbade stenhårt vidare. Kören började repetera i februari: fyra timmar varje söndag tränades stämmor per zoom. Söderblom översatte operan till finska.

I april 2021 hade teatrarna fortfarande inte fått öppna, men vi tänkte: sommaren kommer, vaccineringarna måste förbättra läget.

Redan i detta skede hade så många bindande kontrakt ingåtts, så mycket energi och tid satts på Fidelio, att chansen att kunna genomföra operan var halmstrået vi höll fast i. Men vi ställde oss samma fråga, som vi också ställt oss tidigare:

Go or no go?





* * *





Go.

Scenografin började byggas i juni. Repetitionerna med solisterna skulle inledas.

I samma tider meddelade Matti Salminen att hans röst inte längre bar, att coronan som han insjuknat i hösten 2020 hade tärt för mycket på hans lungkapacitet.

Go or no go?





* * *





Go.

I juni, två månader innan premiär, anlitades således fantastiska Sami Luttinen för rollen som Rocco. Men skulle vi få uppföra Fidelio? Tanken på ett nej var i detta skede svindlande. Självklart förberedde vi oss på ett worst case scenario. Men samtidigt hoppades vi på något bättre.

Kunde vi få garantistöd från staten för att våga gå vidare? Nej.

Kunde Esbo stad ge oss ekonomiska garantier? Eventuellt.

Noterna måste hursomhelst skrivas om, eftersom orkestern reducerades på grund av coronarestriktionerna. Musikerna måste få de nya noterna innan semestern. Det var bråttom att fatta beslut.

Go or no go?





* * *





Go.

Noterna ändrades, kören repeterade utomhus i Hagalunds amfiteater. Försäljningsavdelningarna gjorde om hela strategin och satte biljettförsäljningen på paus, eftersom Salminen bytts ut. I mitten av juli kom marknadsföringen tillbaka till jobbet.

– Go or no go?

– Go.

– Hur många biljetter får vi sälja?

– Det vet jag inte. Sälj … biljetter.

– Numrerade eller onumrerade? 50 procent eller 20 procent eller 100 procent?

– Jag vet inte ännu, vi väntar på beslut från Regionförvaltningsverket.





* * *





I månadsskiftet juli-augusti försvann slutligen chansen att sälja slut Tapiolasalen för Fidelios tre påkostade föreställningar. Hela produktionen kostar närmare 350 000 euro. För att hinna sälja alla 2 100 platser skulle minst två månader, helst fyra, behövas. Nu hade vi bara två veckor.

För sent för "No go". Men definitivt för sent för "100 % Go".

Samtidigt pågick ett ihärdigt lobbande på flera olika nivåer. Vi träffade kulturministern, vi skrev ihop ett ställningstagande för coronapass och mot 2-metersregeln, mejlade den lokala smittskyddsläkaren varannan dag.

Vi satte en massa tid på att försöka förstå för vem och på vilket sätt vi skulle lägga fram vår sak, så att en förändring skulle ske. Medan regeringen gav oss lite hopp svarade Regionförvaltningsverket med en kalldusch. I stället för att ge avkall på den extremt svårbegripliga och orättvisa 2-metersregeln skulle vi nu arrangera föreställningar med sektioner om max 25 personer.

Som en örfil kändes detta beslut, som en extra bestraffning för ett brott man aldrig begått. Och än en gång uppstod frågan för Fidelio:

Go or no go?





* * *





Go.

Det enda rätta var ändå att fortsätta. Att avsluta det vi påbörjat.

Helsingfors festspel ställde in. Stuba Nikula påpekade att evenemang av den kalibern inte byggs, planeras eller avgörs samma morgon eller dagen innan.

Det innebär enorma förluster och massor av förlorat konstnärligt kapital att backa kulturevenemang med så kort varsel. Också i en värld utan coronarestriktioner finns det inom konstproduktion en mängd osäkra faktorer att försöka förhålla sig till. Därför är tidpunkt, plats, resurser och ansvarsområden springande punkter för att trycka på startknappen. Produktioner planeras i minst ett år i förväg, men oftast två, ibland fem.

Planeringen innebär inte vagt drömmande och skissande på papper utan ekonomiska beslut, kontrakt och planer som påverkar människors inkomster och tidtabeller liksom organisationers fortlöpande verksamhet.





* * *





I Tapiolasalen beslöt vi oss för att gå in för att dela upp publiken i sektioner, delvis eftersom totala antalet åskådare inte minskade från den redan förgörande 2-metersregeln. Vi skulle ta in cirka 140 munskyddsförsedda och till stor del fullvaccinerade personer i en sal för 700. Wc-faciliteterna är byggda för att betjäna 1 300 personer per kväll, det vill säga hela Esbo kulturcentrums sammanlagda publikkapacitet. Nu såldes 140 biljetter, en tiondel av kapaciteten för toaletterna.

Trots det krävdes det nu att varje sektion skulle ha skild tillgång till faciliteterna. Och det var här diskussionen spårade ur totalt.

Enligt rådande restriktioner borde vi antingen ha tagit in bajamajor i aulan eller gett de olika sektionerna egna turer för wc-besök. Under ett lite muntrare möte på temat "toalettutrymmen och publikens kissnödighet" föreställde vi oss hur regissören Erik Söderblom i pausen frågar om folk har större eller mindre behov, hur länge de föreställer sig att behöva uppta toaletten etcetera.

Vi skrattade, men det var inget skämt: Regionförvaltningsverket hade, med stöd av lagen, tvingat oss att i detalj planera hur och när publiken skulle uträtta sina behov.





* * *





I ett försök att stoppa absurditeterna och hitta en praktisk kompromiss föreslog någon att vi kunde förhindra publiken från att besöka toaletterna helt och hållet.

Och så blev det.

På så sätt undveks problemet med wc-turer. I den stora Tapiolasalen satt 140 lyckliga men eventuellt kissnödiga personer och såg Fidelio i ett kör utan paus.

Orkestern fick inte heller pausa, inte heller solisterna. Allt detta för att lagen var föråldrad men inte kunde ändras trots att politikerna ville ändra den. Men processerna måste gå rätt till och därför väntade de på att riksdagen skulle sammanträda. Under väntetiden valde byråkraterna, som förpliktas av lagtexten och lyssnar på sjukvårdsexperterna, att utfärda bestämmelser som tvingade operapubliken att knipa ihop, eftersom det annars kunde hända att människor från två olika sektioner skulle träffas på toaletten.

Go or no go?

No go.