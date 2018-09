OP och Aktia drabbades av tekniska problem – löner och pensioner försenades med några timmar

På måndagsmorgonen hade Andelsbanken och Aktia tekniska problem med sina utbetalningar. Finansinspektionen säger att det är ganska vanligt att banker drabbas av störningar.

Andelsbanken meddelade under måndagen att de hade drabbats av tekniska problem. Utbetalningar från andra banker och kreditinstitut hade inte kommit in under morgonens första timmar. Förseningen berörde många kunder eftersom löner och pensioner ofta betalas ut vid månadsskiftet. Vid 10-tiden var problemen lösta.

Aktia hade också problem med sina utbetalningar och kunde åtgärda problemen inom några timmar.

Finansinspektionen som övervakar de betalningssystem som bankerna använder, säger att det inte är ovanligt att betalningar blir lite försenade.

– Bankerna rapporterar om cirka 40-50 störningar i betalningsförmedlingen per år. Orsaken beror på allt från systemfel till mänskliga fel. Enligt våra uppgifter fanns det ingen koppling mellan Aktias och Andelsbankens problem, säger byråchef Markku Koponen på Finansinspektionen.

Enligt Betaltjänstlagen måste betalningar synas på kontot senast vid midnatt. Enligt lagen var betalningarna alltså inte försenade, men det är kutym att betalningar syns redan innan banken öppnar.

– Det är mycket sällan som finländska banker överskrider den lagliga tidsfristen. Under de senaste fem åren har det skett ett par gånger, säger Koponen.

Nordeas mobilbank fungerade dessutom långsamt under måndagen. Enligt Koponen är det inte heller ovanligt. Under den första bankdagen i månaden är det många som använder nät- eller mobilbanken, och då kan systemen bli långsamma.

När det sker tre bankproblem samma dag frågar man sig hur sårbara bankernas system är. Enligt Koponen behöver man inte vara orolig.

– Banker har satsat på säkerhet, men det går inte att förhindra alla avbrott. Som privatperson kan det vara bra att känna till och förbereda sig på att det förekommer avbrott i banktjänster. Avbrott beror på så många olika saker. Det är många steg som ska till för att allting ska fungera. Om till exempel en grävmaskin gräver av en kabel så märks det för slutanvändaren, säger Koponen.