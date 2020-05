Nationella ligan Onödigt, ogenomtänkt och ojämställt självmål av Fotbollsfinland

Jämställdheten lyste med sin frånvaro i Fotbollsfinland under onsdagen. Då damfotbollen äntligen såg ut att få sin dag i rampljuset stövlade herrarna sin vana trogen objudna in och stal all uppmärksamhet och allt utrymme.