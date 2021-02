Det är viktigt att centrum i framtiden är levande och mångsidigt med en attraktiv miljö och tillgängligt med olika trafikformer. Stadsstyrelsen har därför godkänt ett ambitiöst paket för att säkra centrums attraktionskraft.

Helsingfors stadsfullmäktige fattar i kväll ett viktigt principbeslut om framtiden för stadens hamnar. Beslutet har inverkan på utvecklingen av centrum och för trafikplaneringen i stort.

Helsingfors har redan länge önskat utveckla området från Olympiaterminalen till Gamla saluhallen till ett nytt havsnära, urbant vardagsrum. I planerna finns bland annat ett arkitektur- och designmuseum, nya grönområden, restauranger och promenadstråk. En koncept- och idétävling för området startar.

Det innebär att hamnens verksamhet omorganiseras helhetsmässigt och långsiktigt.

Stockholmstrafiken koncentreras till Skatudden. Silja och Viking kommer att avgå från samma (förnyade) terminal. Olympiaterminalen behövs därmed inte längre för hamnens verksamhet och då trafiken upphör längs Södra kajen ger det helt nya möjligheter för områdets utveckling. Olympiaterminalen som byggnad är skyddad och det uppkommer säkert många spännande idéer hur den kan användas.

Trots att Stockholmstrafiken koncentreras till Skatudden kommer fordonstrafiken, speciellt den tunga trafiken, att minska betydligt där. Detta eftersom trafiken på Tallinn koncentreras till Västra hamnen och Vikings Tallinn-avgångar flyttar dit. Fraktens andel är betydligt högre i trafiken till Tallinn än vad den är till Stockholm.

För Busholmens del blir det också viktiga förbättringar. Helsingfors Hamn kommer att investera i en ny tunnel från Västra hamnen till Västerleden. All trafik till och från hamnen flyttar under jord. Det löser inte alla trafikproblem på Busholmen, men är en viktig åtgärd för att få slut på de olägenheter som områdets invånare rapporterat om. En tunnel borde ha byggts från första början och trafikplaneringen till Busholmen var misslyckad från första början. Nu blir det ändå en välkommen korrigering.

Ett alternativ som också diskuterades var att flytta allt mer trafik, också passagerartrafik, till Nordsjö. Det är inte ett hållbart alternativ. Det är ett stort mervärde att turisterna kan ta i land i Helsingfors absoluta centrum, rederierna behöver både passagerare och gods för att få ekonomi i trafiken och storskalig passagerartrafik till Nordsjö skulle ha krävt kostsamma investeringar i infrastrukturen och kollektivtrafiken. Hamnen har genom en medveten prispolitik styrt ökningen av godstrafiken på Tallinn till Nordsjö och nu finns det dagliga avgångar dit. Detta är något som man kommer att fortsätta med.

Denna helhetslösning innebär mindre fordonstrafik i Helsingfors absoluta centrum och speciellt den tunga trafiken minskar betydligt. Det är viktigt att centrum i framtiden är levande och mångsidigt med en attraktiv miljö och tillgängligt med olika trafikformer. Stadsstyrelsen har därför godkänt ett ambitiöst paket för att säkra centrums attraktionskraft.

Promenadstråken kommer att utvecklas och utvidgas, kvarterens innergårdar ska användas bättre och stenfotsbutikernas och restaurangernas möjligheter att öppna upp sin verksamhet förbättras (typ Hotell Kämps vinterterrass). En del trottoarer kommer att breddas, Kaserntorget och Kajsaniemiparken utvecklas och strandpromenaderna förbättras och förenhetligas, där är Södra kajen och Skatudden av stort intresse. En ny nordlig ingång till Helsingfors universitets metrostation planeras, vilket förbättrar Kronohagens tillgänglighet.

Majoriteten i stadsstyrelsen ville också att man redan nu tar in som målsättning att stänga av Esplanaden helt eller delvis för trafik. SFP motsatte sig detta i omröstningen i styrelsen.

Esplanaden är viktig för den öst- och västgående trafiken och utan nya arrangemang är risken uppenbar att trafiken i stället flyttar till bostadsgatorna. Det bästa vore givetvis att kunna flytta trafiken under jord i tunnlar. Det är också viktigt att veta hur de nya hamnarrangemangen inverkar på trafiken innan man fattar avgörande beslut om esplanaderna. Därtill finns det planer på att göra Brunnsgatan enfilig, vilket också riskerar gröta till trafiken i centrum. En viktig aspekt är också den oro som finns bland många affärer och företag i centrum om tillgängligheten försämras och vad det innebär för kundtillströmningen. Det måste staden absolut lyssna in, vi vill ju inte att all kommers flyttar till köpcentrum utanför centrum. Bilarna förändras också i snabb takt i och med elektrifieringen och delningsekonomin, vilket också bör tas i beaktande.

Dagens beslut om hamnarna ger nya möjligheter att bygga ett ännu bättre Helsingfors samtidigt som hamnen kan utveckla sin verksamhet långsiktigt och hållbart. Många detaljer och frågeställningar återstår ändå och kräver fortsatt bevakning också efter detta principbeslut.

