Omfattande vattenskador vid Järnvägstorget och Elielplatsen – fastigheterna måste renoveras

De ovanligt kraftiga störtregnen under fredagsmorgonen har orsakat stora skador i Helsingfors centrum.

Efter att Helsingfors centrum fått 70 procent av den normala augustimånadens regn på bara några timmar sprack ett avloppsrör vid Elielplatsen. Räddningsverket fick rycka ut strax efter klockan nio då en underjordisk tunnel i stadskärnan började fyllas av vatten.

Brandmästaren Toni Fohlin säger till Helsingin Sanomat att räddningsverket fortsätter tömma de underjordiska utrymmena fram till kvällen. Det är sannolikt att röjningsarbetet pågår ännu under lördagen.

– Fastigheten har fått enorma skador. Delar av både Elielplatsen och Järnvägstorget måste renoveras, säger Fohlin till tidningen.

Under fredagen har parkeringshuset vid Elielplatsen varit ur bruk men under eftermiddagen tillät polisen bilägare att hämta sina bilar. Enligt Helsingfors räddningsverk har själva parkeringsutrymmet inte skadats utan vattnet har huvudsakligen runnit in i utrymmen som ligger nedanför parkeringshuset.

Ovädret har påverkat kollektivtrafiken då metron inte kunnat stanna vid Järnvägstorget eller Kampen. Ett tekniskt utrymme vid Järnvägstorget fylldes av vatten som rann in i metrotunneln. Också i Kampen har regnvattnet ställt till med problem både i metrotunneln och i det stora parkeringshuset. Räddningsverket pumpar ut vatten ur lokalerna.

