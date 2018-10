Omfattande undersökning visar att det nu finns fler anställda inom äldreomsorgen – men klientens önskemål hamnar lätt i skymundan

Bara varannan enhet inom hemvården har frågat klientens anhöriga eller sin egen personal hur de bedömer servicens tillräcklighet eller kvalitet, visar en färsk undersökning.

Institutet för hälsa och välfärd THL följer upp utvecklingen inom äldreomsorgen vartannat år. Under uppföljningsveckan i maj i år hade hemvården i genomsnitt 51 700 klienter per dag, en ökning med 4 000 klienter per dag jämfört med 2016.

Hemvården har fått ett stort personaltillskott, konstaterar THL. För två år sedan hade antalet anställda inom hemvården sjunkit, men nu har personalen utökats med över 1 700 tjänster.

– En klient inom hemvården får i genomsnitt lika många veckobesök i år som för två år sedan, säger ledande expert Sari Kehusmaa från THL i ett pressmeddelande.

Under uppföljningsveckan hade dygnetruntvården 41 000 långvariga klienter, vilket är 700 färre än 2016.

– Personaldimensioneringen inom dygnetruntvården har förbättrats och fler enheter än tidigare hör nu till den högre dimensioneringsklassen. Enheterna där personaldimensioneringen är över 0,7 utgör redan 22 procent. Det här har stor betydelse eftersom även vården i livets slutskede sker inom dygnetruntvården i större utsträckning än tidigare, säger Kehusmaa.

Men allt är inte entydigt positivt. Undersökningen antyder att man bör lyssna mer på klienterna, personalen och de anhöriga inom äldreomsorgen. Inom hemvården samlas det enligt THL in mindre respons från de anhöriga och personalen än inom dygnetruntvården.

THL:s enkät Situationen inom äldreomsorgen 2018 besvarades av 1 934 enheter inom dygnetruntvården och 865 enheter inom hemvården. På enheterna som deltog i undersökningen vårdas 95 procent av dygnetruntvårdens klienter och 70 procent av hemvårdens klienter.