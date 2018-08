Visst kan man hävda att Fakiren som fastnade i ett skåp är naiv och ägnar sig åt önsketänkande och dramatiska lyckokex. Men hellre spretig feelgood med stort hjärta och gott humör än gravallvarliga undergångsstämningar.

Fakiren som fastnade i ett skåp i regi av Ken Scott är en film där drömmarna får vingar, samtidigt som människans karma, öde, får på nosen av såväl slumpen som bildningen.

På den punkten kan man dra en parallell till Danny Boyles Slumdog Millionaire, ingen främling för fantasins flykt heller den. Och även om det är fråga om en feelgoodfilm saknar "Fakiren" (The Extraordinary Journey of the Fakir) inte kopplingar till den högaktuella flyktingkrisen.

Det handlar om Ajatashatru Oghash Rathod, "Aja", killen som växer upp i slummen i Mumbai och inte vet om något annat, det vill säga tills han av en slump får syn på en Ikeakatalog och plötsligt inser att världen är bra mycket större. Plus att han själv är fattig som en kyrkråtta.

Fast det är inget som hans mamma (Amruta Sant), ensamföräldern, skriver under. Har man varandra har man allting. Dessutom låter hon förstå att man en vacker dag, på förekommen anledning, ska besöka Paris.

Av det blir dock inget, eftersom mamma Siringhs hjärta ger upp i förtid. Inte för att Aja (tamilska Bollywoodstjärnan Dhanush) är den som ger slaget förlorat. Utrustad med moderns aska, ett pass och en förfalskad hundraeurossedel sätter han kurs på den franska huvudstaden, på jakt efter sin biologiska far.

Men först ut är ett besök i det blågula möbelvaruhuset där Aja kolliderar med Marie (Erin Moriarty), en vänlig själ. Tycke uppstår, men förstås vill det sig inte bättre än att kisen sover över i ett klädskåp som under morgontimmarna skeppas över till London.

Det är så Aja kommer i kontakt med Barkhads Abdis somaliska flykting och, ironiskt nog, själv klassificeras som flykting, bara för att deporteras till Spanien och i en koffert fly till Rom. Och det är bara början.

Fakiren som fastnade i ett skåp bygger på en roman (läs: skröna och fabel) av Romain Puértolas och vändningar finns det gott om. Det är nästan så man kommer att tänka på Jonas Jonassons Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, med Dhanush i rollen som naiv, välmenande globetrotter.

Eventuellt kunde man hävda att filmen är naiv, att den ägnar sig åt önsketänkande och dramatiska lyckokex, men hellre det än gravallvarliga undergångsstämningar – i synnerhet som filmen med all tydlighet lyfter fram de drömmar som Ajas mindre lyckosamma medresenärer ger uttryck för.

Till saken hör att filmens berättande öser ur en massa källor. Den magiska realismen varvas med tårfyllda farväl samt sång- och dansnummer som hämtade ur Bollywoodkatalogen.

Det är kanske spretigt, men gjort med stort hjärta och gott humör. Och med en centralfigur som är övertygad om att en god historia, hur spejsad den än är (i ett skede kapar vår hjälte en luftballong), sopar golvet med sanningen.

Ett bokmärke i häftet blir det också för Dhanush, ett charmtroll som i inget skede säljer sig billigt. Frågan är om inte Gulliver, han med resorna, kommer tvåa.

Krister Uggeldahl