Olympiska kommitténs utredning till ministeriet: Problematiskt ur etisk-moralisk synvinkel att förlänga Lehtimäkis kontrakt

Olympiska kommittén har gett sitt svar på Undervisnings- och kulturministeriets begäran av en utredning i fallet med Mika Lehtimäkis förnyade kontrakt.

Olympiska kommittén (OK) meddelade på onsdagen att man skickat in sin utredning om hur OK hanterade och behandlade ärendet med Mika Lehtimäkis förlängda kontrakt. Det var Undervisnings- och kulturministeriet som begärde en utredning i slutet av mars sedan OK:s styrelseordförande Jan Vapaavuori och vice ordföranden Sari Multala och Susanna Rahkamo undanhållit information från resten av styrelsen.

Då styrelsen i februari valde att förlänga kontraktet med toppidrottschefen Lehtimäki utan att ledigförklara tjänsten kände andra än ordförandetrion inte till att Lehtimäki hade fått en skriftlig varning i höstas på grund av opassande beteende mot kvinnor. Senare har det kommit fram att Lehtimäki också stått för ovälkommen fysisk beröring, något han själv bestrider.

I sin utredning till ministeriet skriver ordförande Vapaavuori och vd Salonen att "det är etiskt-moraliskt problematiskt att en person som fått en varning för opassande beteende väljs att få fortsätta på en så här viktig post".

I utredningen till ministeriet skriver Olympiska kommittén att ordförandetrion agerat enligt de riktlinjer de fått av utomstående juridisk expertis och att man försökt ha en så bra och juridiskt hållbar process med tanke på vilka detaljer och handlingar som får offentliggöras i fall där en person fått varning för olämpligt beteende.

"Ur ett juridiskt perspektiv lyckades vi bra", skriver OK.

Däremot medger OK att det finns en del saker som inte gick bra om man ser på processen ur ett hållbarhetsperspektiv.

"Då vi valde toppidrottschef lyckades vi inte uppfylla kraven på "verksamhet som har god förvaltningssed och skapar förtroende och tillfredsställelse" som det står i vårt ansvarsprogram".

OK skriver i sitt svar att man kommer att vidta följande åtgärder:

• OK beställer en utredning av en tredje part för att få en helhetsbild av fallet Mika Lehtimäki.

• Ok förnyar sina regler för hur toppidrotten leds.

• OK genomför en utredning om trakasserier och olämpligt beteende.

• OK lovar öka samarbetet mellan styrelse och personal.

• OK lovar bli klarare i sin kommunikation om ansvarsärenden och OK uppmuntrar alla inom OK och idrotten att meddela om de upplever trakasserier eller olämpligt beteende.

• OK utvecklar en mer öppen kommunikation.

• OK tar timeout i organiseringen av toppidrotts-enheten.

Utredningen är undertecknad av ordförande Vapaavuori och vd Salonen.

Under sitt styrelsemöte på tisdagskvällen beslutade Olympiska kommitténs styrelse att arrangera ett diskussionstillfälle för medlemsförbunden. OK beslutade också att styrelsemötenas protokoll i fortsättningen kommer att vara offentliga handlingar som publiceras på OK:s hemsida efter att de är granskade. OK kommer också att publicera ett pressmeddelande om styrelsemöten följande dag. OK kommer också att arrangera strömmade informationsmöten för medlemsförbund, media och idrottens nätverk

Diskussionstillfället för medlemsförbunden arrangeras den 2 maj. Under tillfället ska fallet Mika Lehtimäki diskuteras. Under tillfället ska också den externa utredningen som OK ska beställa i fallet diskuteras. Några medlemsförbund har i offentligheten krävt att förbunden ska få vara med och ta beslutet om den externa utredningen.

Finlands center för etik inom idrotten (FCEI) har meddelat att man inte är rätt instans för att behandla Lehtimäki-fallet. Däremot utreder FCEI de två övriga fallen av trakasserier och olämpligt beteende som kommit fram under våren.