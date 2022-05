Olli Wikberg ser inte Mats Nylunds karteller

Olli Wikberg är den första livsmedelsmarknadsombudsmannen i Finland. Efter två år på posten befann han sig plötsligt mitt i en livsmedelskris som fortfarande eskalerar. Nu börjar han ha en bild av vilka åtgärder som krävs.

Olli Wikberg vill betona ordet marknad i sin titel. Livsmedelsmarknadsombudsmannens jobb är inte att svara i telefonen då någon ser bristfällig produktmärkning eller misstänker att de "inhemska" jordgubbarna är från Spanien.

Den här statligt utnämnda men oberoende ombudsmannens fokus ligger på verksamheten inom livsmedelskedjan. Det betyder att ha koll på hur producenter, industrin och handeln agerar. Och mycket mer, har det visat sig.

– Före jag började som ombudsman hade jag inte alls förstått hur komplext systemet är. Det kan finnas hur många mellanhänder som helst, frågan är också vad som ingår i kedjan, säger Wikberg och ger gödselbranschen och partihandlarna som exempel.

Med andra ord kan Wikberg inte ge enkla svar då han får frågor om huruvida livsmedelskedjan fungerar i Finland.

– Den fungerar bra eller dåligt. Om jag säger "bra" blir någon arg, om jag säger "dåligt" blir någon annan arg.

Det betyder inte att Wikberg väljer att sitta tyst och nicka. Tvärtom verkar han nu, efter snart tre år på posten, vara redo att kasta sig in i debatten. Han vill vara ärlig med att det tagit viss tid att sätta sig in i dynamiken på livsmedelsmarknaden, och att det varit speciellt svårt under coronatiden.

– För att kunna bekanta sig med marknaden behöver man ta sig ut på fältet och träffa folk. Till exempel har jag haft bra diskussioner i fähus i Österbotten.

Olli Wikberg är juris doktor och vicehäradshövding. Han har ett förflutet som lagstiftningsråd vid Justitieministeriet, före det var han marknadsrättsdomare under många år.

Det är alltså med viss tyngd han säger att det inte finns något lagstridigt i den förenklade livsmedelskedjan, det vill säga på axeln producent-industri-handel.

Han är också mycket förvånad över att Mats Nylund, ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, nyligen krävde att Wikberg ingriper i det Nylund kallar handelns lagliga inköpskarteller.

"Praktiken har visat att de centraliserade och i lag sanktionerade inköpskarteller som de två stora handelskedjorna upprätthåller förvränger marknaden", sade Mats Nylund på SLC:s förbundsmöte enligt ett pressmeddelande.

– Det var ett lite speciellt uttalande. Kanske det finns en språkförbistring, säger Wikberg.