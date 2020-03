Oljepriset och Asienbörserna rasar för andra gången den här veckan

Oljepriset sjönk runt 6 procent efter det att USA:s president Donald Trump utlyst ett 30-dagars reseförbud från Europa till USA.

Priset på ett amerikanskt fat WTI-olja sjönk 6,2 procent till 31 dollar per fat medan priset på brent-olja minskade 5,8 procent till under 34 dollar per fat.

Råvarumarknaderna har varit turbulenta sedan veckans början, då de drabbades av jätteras orsakat av att Saudiarabien kraftigt sänkte sina oljepriser.

Asiens ledande börser faller efter beskedet att USA stoppar resor från Europa till USA i ett försök att begränsa spridningen av coronaviruset.

Störst är nedgången på Tokyobörsen, där Nikkei 225-index rasade över 5 procent fram till lunch. Det bredare Topixindexet sjönk 4,8 procent. Efter de senaste dagarnas nedgångar befann sig Tokyobörsen redan innan dagens ras på sin lägsta nivå sedan november 2016.

Även i Hongkong faller börsen. Hang Seng-index dök drygt 3,8 procent fram till lunch.

I Shanghai och Shenzhen är marknadens reaktion på reseförbudet mera måttlig. Börsernas kompositindex sjönk 1,3 respektive 1,8 procent i den tidiga handeln.