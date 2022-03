Oljeprischock och krigsoro skakar marknaden

Det lutar åt ett markant fall på Stockholmsbörsen inför måndagens handel. Marknaden flyr från risk i en ny våg av oro för hur Ukrainakriget utvecklas samtidigt som oljepriset skenar uppåt.

Helgens besked att USA vill se ett embargo mot rysk olja i nästa runda sanktioner mot Vladimir Putins Ryssland till följd av invasionen av Ukraina.

Världsmarknadspriset på råolja lyfter med drygt 10 procent till över 130 dollar per fat efter att under nattens handel varit uppe över 139 dollar per fat som högst.

OMXS30-index ligger på minus 2,3 procent i terminshandeln inför veckans första handelsdag på IG Markets.

Samma trend gäller på ledande Asienbörser och i terminshandeln inför öppningen på börserna i London och Frankfurt. Terminshandeln på ledande USA-börser pekar också mot kursfall.

På räntemarknaden pressas räntorna på statspapper nedåt, då efterfrågan på säkra tillgångar ökar i orosvågen. Det gäller särskilt amerikanska statspapper.

På kryptomarknaden faller bitcoin med drygt 2 procent till omkring 38 000 dollar, vilket kan jämföras med de historiska toppar nära 68 000 dollar så sent som i november i fjol.

Det är även skakigt på råvarumarknaden, där man nu positionerar sig för uteblivna leveranser av spannmål och olika metaller från Ryssland och Ukraina.