Oljebrand i Indonesien – tio döda

Minst tio personer har omkommit vid en illegal oljeanläggning i Aceh-provinsen i Indonesien.

En oljeläcka ledde till en större brand under natten lokal tid, där minst tre hus eldhärjades. Branden var sent på morgonen inte under kontroll.

"Vi samlar fortfarande in information om antalet offer eftersom branden inte har släckts än", skriver landets räddningsmyndighet i ett uttalande.

Den statliga oljefirman Pertamina hjälper till i arbetet med att bekämpa elden. Polisen säger att oljan borrats fram på olaglig väg, vilket är vanligt i området. Misstanken är att elden startat för att någon tänt en cigarett.

Utöver de omkomna har ytterligare uppemot 40 personer skadats, enligt polisen.