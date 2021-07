Oliver Stone forskar vidare i mordmysteriet

För tjugo år sedan kom JFK, där Oliver Stone ville slå fast att krafter inom CIA och FBI låg bakom mordet på president Kennedy. Med sin nya dokumentär följer han upp alla spår. – Det är en vidrig röra av borttrollade vittnesmål, säger regissören.

Med dokumentärfilmen JFK revisited: through the looking glass försöker Oliver Stone än en gång bevisa att mordet på John F Kennedy 1963 var beordrat av höga krafter och politiker.

– När spelfilmen JFK kom blev den en oväntad framgång. Det innebar att frågorna kring mordmysteriet blev djupare. Därför forskade jag vidare, säger Oliver Stone när TT möter honom i Cannes.

Oliver Stone hävdar i sin film, med hjälp av en mängd intervjuer, att Lee Harvey Oswald tveklöst var oskyldig till mordet, och att han blev syndabocken som allt skylldes på.

– Alla bevis som jag fått fram visar på korruption inom Warren-kommissionen. Det är en vidrig röra av borttrollade och förstörda vittnesmål. Folk blev hotade, de förändrade sina vittnesmål.

Oliver Stone gör ofta kontroversiella och omdebatterade filmer. Har han aldrig själv känt sig rädd eller blivit dödshotad?

– Nej. Jag har aldrig känt att mitt liv varit i fara. Det finns å andra sidan väldigt många som inte tycker om mig. Men en av fördelarna med att vara en känd filmare, och därmed också en offentlig person, är att man känner sig mindre rädd.

Oliver Stone säger att hans film antyder att CIA låg bakom mordet, men att det inte är bevisat.

– Men hur skulle en konspiration likt den som låg bakom mordet ha kunnat genomföras om man inte hade haft en stor och mäktig organisation bakom sig. Det var CIA som gjorde det, men de var slarviga. Det är därför vi har kunnat hitta skumma detaljer så här många år senare.

Oliver Stone säger att han älskar USA, men att han vill se landet förändrat och att det är därför som han fortsätter att göra politiska filmer. Han börjar tala om nutida politiker.

– Joe Biden är rätt bra, han bidrar till att kyla ned den upphettade världen. George W. Bush var en idiot, det var han som destabiliserade hela Mellanöstern, men Donald Trump fick honom att se bra ut. Hillary Clinton är ett monster, hon bidrog till krigen i Syrien och i Libyen.