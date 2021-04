Öl väntar på Orbán – trots höga dödstal

Ungern är värst i EU när det gäller covid-19-döda per capita.Men vaccineringen går framåt – så nu öppnar landets uteserveringar.

Från och med lördagen tillåts restauranger och caféer i Ungern att servera gäster utomhus igen. Samtidigt kommer det nattliga utegångsförbudet att inledas kl 23 i stället för kl 22.

– Det finns en öl på en uteservering som väntar även på mig, säger premiärminister Viktor Orbán i det radioframträdande han gör varje fredag, enligt nyhetsbyrån AFP.

Öppningen motiveras med att 3,5 miljoner invånare nu blivit vaccinerade mot covid-19. Enligt de senaste siffrorna från EU:s smittskyddsenhet (ECDC) har 42,3 procent av befolkningen över 18 år i Ungern fått åtminstone en dos, medan 18 procent blivit helt vaccinerad.

Det är klart mest i EU och möjliggjorts av att landet skaffat sig vaccin även från Kina och Ryssland, som fått nationella nödtillstånd i Ungern, även om de ännu inte godkänts centralt av EU:s läkemedelsmyndighet (EMA).

Premiärminister Orbán lovar att även öppna hotell, inomhusrestauranger, biografer och teatrar när vaccineringen nått upp i 4 miljoner, vilket beräknas ske redan nästa vecka. Tills vidare kommer det dock att krävas att gästerna kan visa upp bevis på att de är immuna.

Enligt AFP får regeringens agerande dock kritik av en läkarorganisation som anser att öppnandet borde bygga på statistik över antal smittade och döda, snarare än hur många som vaccinerats.

Ungern var så sent som för en vecka sedan det land i EU som redovisade flest antal nya covid-19-fall per 100 000 invånare. Överlag har vintern och våren slagit hårt mot landet, med drygt 15 000 covid-19-döda efter årsskiftet, jämfört med 10 000 under hela 2020.

Antalet döda i covid-19 per capita i Ungern har den senaste månaden varit klart värst i EU. I ECDC:s senaste veckosiffror redovisas 353 döda per miljon invånare under vecka 14 och 15. Motsvarande tal för exempelvis Italien är 98 och för Sverige 12.