Man kan fråga sig om det är i Finlands nationella intresse och våra medborgares personliga intresse att all information som den statliga och kommunala förvaltningen samt riksdagen förmedlar via sociala medier kommer ut på marknaden för att sedan säljas vidare.

Den finländska stats- och kommunalförvaltningen verkar i omfattande grad på sociala medier bland annat Facebook och Twitter. Också riksdagen är aktiv användare av sociala medier. Detta innebär att all den information som kommuniceras via dessa medier samlas in främst av Facebook och Google. Det insamlade materialet omarbetas med hjälp av artificiell intelligens (AI) för att sedan profileras enligt vissa kriterier.

Det insamlade och omarbetade materialet såsom texter, bilder, filmsnuttar, musik etcetera säljs vidare till marknaden. Marknaden består av företag som annonserar och säljer sina produkter på nätet. Det profilerade materialet har även använts i politiska kampanjer för att främja vissa politiska partier eller kandidaters valkampanjer. Den insamlade informationen kan också säljas vidare till andra köpare som i sin tur igen säljer den vidare till andra och så vidare.

Den som har satt informationen på dessa sociala medier äger inte längre informationen utan det är de sociala medierna i fråga som är den "nya" ägaren. Man har gett bort sin äganderätt och rätten till det omarbetade profilerade materialet. Informationen som sätts in på nätet har nu fått ett betydande marknadsvärde vilket framgår av de stora medie- och informationsbolagens börsvärde som i dag står för över hälften av Fortune 500-företagens sammanlagda börsvärde.

Detta innebär att våra myndigheter och den information som de förmedlar via sociala medier ökar dessa företags globala marknadsvärde och vinster genom att bland annat våra myndigheter gratis ger dem stora mängder information om oss finländare och våra användarprofiler. Finländare profileras till exempel när det gäller hälsotillstånd, åsikter, förfrågningar till statliga och kommunala myndigheter och deras svar till oss, det vill säga allting som satts på nätet.

Våra statliga och kommunala myndigheter har antingen medvetet eller omedvetet satt oss alla i en situation där våra privata liv, våra kontakter och kontaktnät, våra åsikter, våra svagheter, sjukdomar, förfrågningar till dem – ja, allting – blivit dessa multinationella globala informationsföretags råvara och en del av vår tids övervakningskapitalism (surveillance capitalism). Givetvis säljs informationen inte endast till företag utan även till andra stater, icke-statliga aktörer och andra länders och organisationers myndigheter som kan antas ha ett intresse av oss finländare.

Ryssland och Kina har reagerat på dessa risker och svagheter och skapat egna sociala medier. Även Finland har i samband med coronakrisen försökt bygga upp en app för att varna oss när vi rör oss i verkliga livet på staden eller på landet för individer vilka kan tänkas vara smittade av corona. Google maps, som utvecklades av en av Förenta staternas underrättelseorganisationer, köptes av Google som utvecklat det vidare.

Problematiken har i omfattande grad behandlats av professor Shoshana Zuboff från Harvarduniversitetet i sitt gedigna verk från i fjol "The Age of Surveillance Capitalism".

I dag används det insamlade materialet huvudsakligen för kommersiella ändamål men även i politiska val. Under en kris eller konflikt kan det givetvis användas på andra sätt. Risken för Finland och oss finländare ökar allt mer ju mer den offentliga sektorn använder dessa sociala medier. En riskbedömning är säkerligen på plats.

Helsingfors