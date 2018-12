Ökning av sexualbrott som kommer till polisens kännedom

Våldsbrotten i Finland har minskat, men sexualbrotten har ökat med 16,6 procent jämfört med i fjol.

639 800 brott och förseelser har kommit till polisens, Tullens och Gränsbevakningsväsendets kännedom under tiden januari–september i år. Det är 3,5 procent färre än i fjol. Det här beror till stor del på att antalet trafikbrott minskat.

Det visar uppgifter som Statistikcentralen publicerade på tisdagen.

Antalet våldtäkter som har kommit till polisens kännedom har däremot ökat med 6,1 procent. Likaså har antalet sexuella trakasserier som anmälts ökat med 26,1 procent, åttio fall, jämfört med i fjol.

Knappt tusen våldtäkter har anmälts till polisen under årets tre första kvartal. De är 56 fler än under samma tid i fjol. Ännu i juli var de anmälda våldtäkterna färre än i fjol men under slutet av sommaren skedde flera våldtäkter.

Drygt tusen fall av sexuellt utnyttjande av barn har anmälts till polisen. Det är 16,1 procent fler än i fjol. Ytterligare 775 andra sexualbrott har anmälts, varav hälften handlar om sexuella trakasserier.

Antalet våldtäktsfall och sexuellt utnyttjande av barn varierar mycket från år till år. En enskild polisanmälan kan innefatta flera fall och brott.

Antalet våldsbrott har överlag minskat. Däremot har antalet fall av grov misshandel ökat. Lika många fall av dråp har anmälts i år som i fjol, 57 stycken.

Brott mot egendom, skadegörelse, identitetsstölder och äventyrande av trafiksäkerheten har minskat medan antalet bedrägerier, stöld, rattfylleri och förskingring har ökat. Antalet förskingringar har ökat med nästan 50 procent jämfört med i fjol