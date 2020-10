Ökat bokningstryck på skidanläggningar i Sverige – I Finland öppnades pisterna på fredagen

Den så kallade hemestertrenden ger draghjälp till det svenska skidanläggningsföretaget Skistar. Också i Finland har coronapandemin satt sina spår på skidanläggningarna. Frågan är om resesugna finländare är tillräckligt för att balansera ut avsaknaden av utländska turister.

Efterfrågan inför vintersäsongen på svenska Skistars anläggningar har ökat med tio procent mätt i antal bokningsnätter genom Skistars logiförmedling, om man jämför med föregående år.

– Att gästerna bokar tidigt är ett tecken på att man vill säkra upp sitt boende. Vi ser också en ökad efterfrågan på säsongskort. Det verkar som att man vill tillbringa mer tid i fjällen, säger Skistars vd Stefan Sjöstrand.

Den största ökningen när det gäller bokningar sker på Skistars svenska skidorter Sälen, Vemdalen och Åre medan det, enligt Stefan Sjöstrand, märks en viss avvaktan i Norge.

Flera åtgärder har gjorts inför säsongen för att minska risken för smittspridning. Digitala lösningar för liftkort och bokning av skidhyra har utvecklats och informationen i bolagets app har utökats, för att minska köbildning. Provisoriska lösningar, exempelvis tält ute i backarna, där enklare förtäring kan intas kommer också att finnas på plats för att inte skapa trängsel i restaurangerna.

Stefan Sjöstrand poängterar att anläggningarna inte kan bli mer än fullbokade och att det pågår ett intensivt arbete för att säkerställa att vistelsen kan ske på ett så säkert sätt som möjligt för både gäster och medarbetare. Skistar samarbetar med en mängd olika aktörer på sina skidorter.

– Det är det vi arbetar med just nu med de lokala aktörerna och jag känner mig trygg med att vi kommer att ha en beredskap när vintersäsongen inleds, säger Stefan Sjöstrand.

Även i finländska Lappland har coronapandemin satt sina spår. Redan i mars, då de första begränsningarna trädde i kraft, kunde man i Levi se ett uppsving i bokningar. Då började de cirka tjugo större företagen i skidorten planera om och satsa på den inhemska turismen. Golfpaket har också sålt väl och både hotell och stugor erbjöd en möjlighet att distansarbeta i en ny miljö. Stugor med stora glastak, som annars är fullbokade och för dyra för många, var plötsligt fulla med finländare.

– Finländare är intresserade av Lappland och vill komma hit. Vi tror att det kommer många besökare som också vill göra annat än att åka skidor, säger Yrjötapio Kivisaari, vd vid Levin Matkailu Oy.

Frågan är om resesugna finländare är tillräckligt för att balansera ut avsaknaden av utländska turister.

– Vi tror inte att det kommer att komma så många så att det kan jämföras med år då både finländare och andra människor är här, säger Kivisaari.

Skidbackarna i Levi öppnades den andra oktober, samma dag som Ruka.

Öppningen av backarna i Ruka var rekordtidig i år. Det skedde dock inte med snö som fallit från himlen denna höst. Skidorten har sedan säsongen 2015-2016 lagrat snö, som sedan använts för att öppna pister tidigare på hösten. Lagret innehåller 181 000 kubikmeter snö, skriver skidorten i ett pressmeddelande.

"Vi producerar den snö som behövs för att öppna säsongen med snökanoner under vinterns bästa frostväder och lagrar den under isolering under sommaren. Detta är betydligt mer energieffektivt än att börja producera snö med hjälp av frosten på hösten", säger Rukas platschef Matti Parviainen i pressmeddelandet.

Nu ser personalen på skidorten fram emot en lyckad uppföljning av sommaren. Året började något ansträngt i Ruka, då skidsäsongen måste avbrytas tidigare än väntat under våren. Men enligt pressmeddelandet tror de på positiva utsikter för vintern.

"Vi är mycket glada att åter kunna inleda en ny skidsäsong. Sommaren var livlig för oss och vi är glada att vi har fått många nya inhemska kunder att resa till området", säger Parviainen i pressmeddelandet.