Ökad algblomning efter förra helgens varma väder

Förra helgens värmebölja ledde till flera algobservationer vid de nationella observationsstationerna. Också antalet egna observationer av finländarna ökade då temperaturen steg.

Förra veckans varma och vindstilla väder har fått algblomningarna att stiga upp till ytan. Cyanobakterier, så kallade blågröna alger, kan nu påträffas i varierande mängd i såväl Finlands sjöar som havsområden.

Under den gångna helgen observerades ställvis riklig algblomning ute på öppet hav, exempelvis i de mellersta delarna av västra Finska viken och i området mellan Dagö och Porkala. Dessutom observerades riklig algblomning i Bottenhavet norr om Åland.

Däremot observerades via satellitbilder inga alger i Bottenviken och Skärgårdshavet.

Vattentemperaturen är nu i Bottenviken och i Bottenhavet omkring 16–18 grader. Skärgårdshavet är aningen varmare, omkring 18-20 grader. I Finska viken rör sig vattentemperaturen kring 17-19 grader.

Det varma vädret har också fått algblomningen att ställvis öka i sjöarna. Under den senaste veckan har cyanobakterier observerats vid 28 nationella stationer. Vid 6 av stationerna handlade det om riklig algblomning. Mycket rikliga blomningar påträffades ändå inte under veckan.

Förra helgen värmebölja syns också i antalet algobservationer som finländare meddelat om. Under helgen fick Finlands miljöcentral in kring 50 observationer från medborgarhåll, och vid majoriteten av fallen bekräftades sedan cyanobakterier. Under veckan har antalet observationer ändå minskat.

Trots en del rikliga algblomningar är algläget ändå i stora delar av landet nu lugnare än normalt för årstiden. Efter den senaste veckan sticker ändå Södra Österbotten, Norra Karelen och Egentliga Tavastland ut. I dessa områden har man observerat mer cyanobakterier än det långvariga medeltalet.

Temperaturen i sjöarna är nu i landets södra och mellersta delar mellan 18 och 20 grader. I Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland varierar vattentemperaturen.