Den isländska thrillerserien Fångade fångade många tittare när den sändes i Yle för några år sedan. Nu är regissören Baltasar Kormákur tillbaka med ännu en ovädersskildring – denna gång ett verklighetsbaserat orkandrama som utspelar sig i en båt på Stilla havet.

DRAMA

Adrift

Regi: Baltasar Kormákur. Manus: Aaron Kandell, Jordan Kandell, David Branson Smith, baserat på Red Sky at Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea av Tami Oldham Ashcraft och Susea McGearhart. Foto: Robert Richardson. I rollerna: Shailene Woodley, Sam Claflin.