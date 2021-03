Skall man utomlands är privat test enda möjligheten.

Efter att ha tagit tre covidtest under samma vecka undrar jag inte längre varför de privata hälsovårdsbolagens vinster ökade markant under slutet av förra året. Obligatoriskt test för arbetsresa uppgavs i telefon kosta 199 euro, men summan visade sig vara 242 euro plus läkarremiss för 58 euro. Av en händelse blev slutsumman jämnt 300 euro. Skall man utomlands är privat test enda möjligheten.

I Sverige kostade snabbtestet för returresan 800 kronor, eller mindre än en tredjedel. För att komma ur karantänen testades jag till slut av Hus för noll euro. Min åsikt är att samtliga privata aktörer har ohemul prisnivå på tester som myndigheterna har överlämnat åt dem på bricka.

Esbo