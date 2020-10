Offentliga tillställningar för över 10 personer förbjuds i Vasa sjukvårdsdistrikt

Regionförvaltningsverket inför förbud mot större offentliga sammankomster och tillställningar inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Distriktet är i spridningsfasen av coronaepidemin.

Från och med måndag är det förbjudet att ordna offentliga sammankomster och tillställningar med över 10 personer inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utfärdar förbudet med stöd i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet är i kraft till den sista oktober.

Förra veckan började smittfallen i Vasa öka betydligt och regionen befinner sig nu i spridningsfasen av epidemin, enligt kriterierna för hybridstrategins handlingsplan.

Incidensen för nya fall av covid-19 är nu 166 fall per 100 000 invånare under en tvåveckors period inom Vasa sjukvårdsdistrikt. I Vasa är incidensen ännu högre: 356 fall per 100 000 invånare.

Orterna som omfattas av beslutet är: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre kommun, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

Under den här veckan har smittfall bekräftats också i de andra kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessa fall har koppling till de evenemang som ordnats i Vasa. Smitta har också upptäckts hos personer som studerar i Vasa men bor eller arbetar i andra kommuner utanför sjukvårdsdistriktets område.

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta ännu striktare beslut eller kompletterar Regionförvaltningsverkets begränsningar, skriver Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i ett pressmeddelande.

Wasa Teater beslöt redan i måndags att stänga teatern fram till den 25 oktober. Beslutet togs efter att Vasa social- och hälsovårdsnämnd fattade beslutet att alla möten och offentliga evenemang med fler än femtio personer förbjuds fram till den 25 oktober. Nämnden rekommenderade även att fler än 20 personer inte bör samlas i samma utrymmen.

– Regionförvaltningsverkets beslut påverkar inte så mycket. Enda är att vi nu håller stängt ända till den 31 oktober, säger teaterchef Ann-Luise Bertell och tillägger att stängningen påverkar teatern väldigt negativt.

– Vi är väldigt ledsna över situationen. Vi försöker omboka turnéföreställningar till senare datum. Men det är möjligt att det tar en tid innan publiken vågar sig tillbaka.

Bertell menar att det är tryggt att gå på teater. Liksom andra teatrar har Wasa Teater bara sålt hälften av publikplatserna.