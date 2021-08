Ett fyrkantigt manus och vaselin på linsen tynger filmatiseringen av Jojo Moyes bästsäljare. Men för den som känner en dragning till romanser av den gamla skolan och inte förstår att skämmas för att fälla en tår på slutet fungerar det.

Det är uppenbart att bästsäljarförfattaren Jojo Moyes redan under skrivprocessen av Sista brevet från din älskade (The last letter from your lover) visste att en filmatisering väntar bakom knuten.Här...