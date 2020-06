Obduktionsrapport: 27-åringen i Atlanta dödades av polis

Den 27-årige fyrabarnsfar som dog i samband med ett polisingripande i amerikanska Atlanta i fredags dödades av polis, slår nu en obduktionsrapport fast.

Rayshard Brooks sköts i ryggen av en polisman utanför en snabbmatsrestaurang i samband med en poliskontroll. Det dödande skottet avlossades efter att Brooks blåst positivt i en nykterhetskontroll och därefter försökt fly platsen.

Den polis som sköt Brooks har avskedats efter händelsen och Atlantas polischef har valt att avgå.

Dödsskjutningen kommer samtidigt som debatten om den strukturella rasismen i USA rasar efter det att 46-årige George Floyd dödats under ett polisingripande den 25 maj. Rayshard Brooks död har spätt på spänningarna och ledde under helgen till omfattande protester i Atlanta. Under lördagen sattes restaurangen som mannen sköts utanför i brand.

27-åringen hade på dagen för dödsskjutningen firat sin åttaåriga dotters födelsedag.