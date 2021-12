Nytt vaccin kan godkännas på måndag

Så här ser smittspridningen av covid-19 ut i EU just nu, räknat i antal nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna:

Över 1 000 fall: Slovakien (1 944), Tjeckien (1 920), Belgien (1 769), Nederländerna (1 615), Irland (1 284), Kroatien (1 240), Danmark (1 206), Ungern (1 046) och Slovenien (1 025).

Över 500 fall: Frankrike (934), Österrike (904), Tyskland (869), Luxemburg (861), Litauen (845), Polen (839), Cypern (795), Grekland (720), Portugal (508), Estland (507) och Lettland (500).

Över 100 fall: Spanien (379), Bulgarien (367), Finland (353), Sverige (314), Italien (302) och Malta (270).

Under 100 fall: Rumänien (75).

För tillfället minskar siffrorna i 17 av 27 EU-länder. Utanför EU redovisas fortsatt höga siffror i bland annat Schweiz (1 500), Norge (1 093) och Storbritannien (988).

Siffrorna gäller vecka 48 och vecka 49.

Källa: ECDC